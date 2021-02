P.M. : Non, je ne le crois pas. Il y a le tennis d'avant l'ère Open et le tennis de l'ère Open. Nous savons tous que ce sont deux sports différents. L'un est amateur, l'autre professionnel. Ça n'a pas vraiment de sens de comparer. Mais sans doute que c'est amusant de parler de records à battre, ce que je peux comprendre.

Elle évoquait l'autre jour le difficile équilibre à trouver entre le fait de penser à ce 24e Grand Chelem comme source de motivation, et le fait de ne pas trop y penser pour que ce ne soit pas bloquant. Mais comment ne pas y penser quand tout le monde vous en parle et que vous êtes si proche ?

P.M. : Si vous parlez des opportunités devant vous, vous créez une attente. Et on sait tous que l'attente n'est pas la meilleure amie des athlètes professionnels. Le meilleur moyen, c'est de se concentrer sur la façon d'y arriver, et pas sur l'objectif en lui-même. C'est plus facile à dire qu'à faire. Puis, concernant l'entourage, c'est à nous de trouver la bonne façon d'en parler.