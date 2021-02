S'il remporte son premier tournoi du Grand Chelem dimanche, on ne pourra pas dire qu'on ne l'avait pas vu venir. Car Daniil Medvedev est reparti en 2021 comme il avait fini 2020 : sur les chapeaux de roue. L'intersaison aurait pourtant pu couper le formidable élan du Russe, d'ores et déjà assuré de figurer sur le podium au classement mondial lundi pour la première fois de sa carrière. Il n'en a rien été, bien au contraire : vendredi en demi-finale de l'Open d'Australie contre Stefanos Tsitsipas (6-4, 6-2, 7-5), il a enregistré sa 20e victoire d'affilée sur le circuit, la bulle de Melbourne amplifiant une dynamique fantastique née à Bercy en fin de saison dernière.

Pourtant, quand il a débarqué dans le Masters 1000 parisien début novembre dernier, Medvedev ne sentait pas bien la balle, ni son tennis. Mais en renversant Alex de Minaur en huitième de finale du tournoi à l'époque, une sorte de déclic s'est produit et le cercle vertueux de la victoire et de la confiance s'est enclenché. Résultat : un doublé Bercy (5 victoires) - Masters de Londres (5 victoires) puis un sacre collectif avec la Russie lors de l'ATP Cup (dont 4 simples gagnés) et ces 6 nouveaux succès pour lui ouvrir les portes de cette 2e finale en Majeurs en carrière.

46 coups gagnants pour une perf' XXL : Medvedev a surclassé Tsitsipas

12 Top 10 battus, Federer seul "épargné"

Son futur adversaire Novak Djokovic a déjà lui réalisé plusieurs fois ce type de série, dont une monstrueuse de 43 victoires entre la finale de Coupe Davis 2010 et le quart de finale de Roland-Garros 2011 (Roger Federer l'avait arrêtée en demi-finale). Mais ce qui fait la spécificité de l'exploit de Medvedev, c'est le classement des adversaires rencontrés : il a ainsi battu 12 membres du Top 10 dans l'intervalle, dont 2 à Bercy, 5 au Masters (dont le Top 3 mondial), 3 à l'ATP Cup et encore 2 lors de cette Open d'Australie. Mackenzie McDonald est sa seule victime qui ne fait pas partie des 100 meilleurs. Et en tout, le Russe n'a lâché que 7 petits sets dont 2 dans ce Grand Chelem.

Tous les membres du Top 10 actuel sont passés à la moulinette Medvedev et parfois à plusieurs reprises (Zverev et Schwartzman 3 fois chacun par exemple) pendant cette période, à l'exception notable de Roger Federer, blessé, que le Russe n'a encore jamais battu. "C'est dommage que Roger ne joue pas. J'aurais adoré l'avoir affronté pendant cette série. Je ne dis pas que je l'aurais battu, j'adorerais juste l'affronter. C'est toujours un privilège comme contre Rafa (Nadal) et Novak. Mais je suis content de moi, parce que je me souviens qu'à une époque où je jouais déjà assez bien - j'étais Top 20 ou 30 -, j'avais du mal contre les gars du Top 10", a déclaré le Russe.

Patience, le temps de se mesurer au Suisse, qui fera son grand retour à la compétition début mars à Doha, arrivera bien. Et quand ce sera le cas, Federer a intérêt à être prêt parce que Medvedev a encore changé de dimension.

Les 20 victoires d'affilée de Medvedev (les Top 10 battus en gras) :

Joueur battu Classement Tournoi Tour Score Kevin Andreson 86 Masters 1000 de Paris-Bercy 2e tour 6-6 (abandon) Alex de Minaur 25 Masters 1000 de Paris-Bercy 1/8e de finale 5-7, 6-2, 6-2 Diego Schwartzman 9 Masters 1000 de Paris-Bercy 1/4 de finale 6-3, 6-1 Milos Raonic 17 Masters 1000 de Paris-Bercy 1/2 finale 6-4, 7-6(4) Alexander Zverev 7 Masters 1000 de Paris-Bercy Finale 5-7, 6-4, 6-1 Alexander Zverev 7 Masters Phase de poules 6-3, 6-4 Novak Djokovic 1 Masters Phase de poules 6-3, 6-3 Diego Schwartzman 9 Masters Phase de poules 6-3, 6-3 Rafael Nadal 2 Masters 1/2 finale 3-6, 7-6(4), 6-3 Dominic Thiem 3 Masters Finale 4-6, 7-6(2), 6-4 Diego Schwartzman 9 ATP Cup Phase de poules 7-5, 6-3 Kei Nishikori 41 ATP Cup Phase de poules 6-2, 6-4 Alexander Zverev 7 ATP Cup 1/2 finale 3-6, 6-3, 7-5 Matteo Berrettini 10 ATP Cup Finale 6-4, 6-2 Vasek Pospisil 63 Open d'Australie 1er tour 6-2, 6-2, 6-4 Roberto Carballes Baena 99 Open d'Australie 2e tour 6-2, 7-5, 6-1 Filip Krajinovic 33 Open d'Australie 3e tour 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0 Mackenzie McDonald 192 Open d'Australie 1/8e de finale 6-4, 6-2, 6-3 Andrey Rublev 8 Open d'Australie 1/4 de finale 7-5, 6-3, 6-2 Stefanos Tsitsipas 6 Open d'Australie 1/2 finale 6-4, 6-2, 7-5

