On s’attendait à un duel relevé, mais cette demi-finale s’est finalement circonscrite à un récital en 2h09 d’un impressionnant Daniil Medvedev. Face à Stefanos Tsitsipas, le Russe, encore impérial au service, a enchaîné sur une 20e victoire d’affilée grâce à une magnifique partie, conclue en 3 sets (6-4, 6-2, 7-5). Un peu moins de deux ans après l’US Open, le joueur de 25 ans se qualifie pour sa deuxième finale de Grand Chelem, où l’attend Novak Djokovic.

Même largué, Tsitsipas n'a jamais paniqué : "Un signe de maturité et une force"

La grasse matinée du dimanche va y passer, mais c’est un moindre mal. Il faudra impérativement être debout à 9h30, dans deux jours, pour assister à la finale de l’Open d’Australie qui promet entre deux des meilleurs joueurs de cette quinzaine. On connaît le CV de Novak Djokovic à Melbourne, mais Daniil Medvedev, sur ce qu’il démontre match après match, mérite lui aussi d’inscrire son nom au palmarès du tournoi. Avec un niveau de jeu extraordinaire, malgré un rapide passage à vide dans la dernière manche, il a cette fois concassé un Stefanos Tsitsipas qui restait sur un exploit face à Rafael Nadal en quart.

Loin de relâcher l’étreinte, face à un numéro 6 mondial qui a déçu, lâchant beaucoup de points par précipitation (30 fautes directes en tout), Medvedev a remis un coup derrière la tête de son adversaire en breakant à 1 partout dans le deuxième acte. Alors que, avec de nombreux aces (17 dans cette partie), il a déroulé sur son service, il a fait passer un calvaire à Tsitsipas, breakant de nouveau à 4-2 en sa faveur avant de mettre un pied et demi en finale.

Tsitsipas a tout de même failli retourner le match dans la troisième manche, dans une séquence étouffante, où le public a poussé en faveur du Grec. Et pour cause : mené 2-0, sauvant deux balles de 4-1, le demi-finaliste de l’édition 2019 a profité d'un jeu de service où le Russe a multiplié les fautes pour débreaker et passer devant, tout proche d’obtenir une balle de set à 5-4.