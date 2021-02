Daniil Medvedev était sur une autre planète. Le 4e joueur mondial a facilement décroché sa qualification pour la demi-finale de l'Open d'Australie après un succès aisé en trois manches face à son ami et compatriote Andrey Rublev (7-5, 6-3, 6-2), mercredi matin, à Melbourne. Dans la forme de sa vie, le Russe a enchaîné un 19e succès, à cheval sur la fin de saison 2020 et le début de cet exercice 2021, et confirmé qu'il était un candidat très sérieux au titre suprême. Pour la première fois en demi-finale de l'Open d'Australie dans sa carrière, Medvedev jouera vendredi le vainqueur du dernier quart de finale entre Stefanos Tsitsipas et Rafael Nadal. Les deux hommes se joueront en night session à partir de 9h30.