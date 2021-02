Avant le début des hostilités à Melbourne, les doutes étaient sérieux quant à la présence de Rafael Nadal sur le court. La faute à un dos raide qui l’avait empêché de prendre part à l’ATP Cup. Depuis, le numéro 2 mondial s’est rassuré tour après tour, non sans avoir passé un petit séjour à l’hôpital pour subir une infiltration en fin de semaine dernière. Résultat : il est bien au rendez-vous que le tableau laissait anticiper face à Stefanos Tsitsipas en quart de finale de cet Open d’Australie, et ce sans avoir laissé filer le moindre set.

Face à Fabio Fognini, le numéro 2 mondial est particulièrement monté en puissance, surtout dans un premier set rondement mené, " son meilleur du tournoi " selon ses propres dires. A nouveau capable de s’entraîner comme il le souhaite, le Majorquin a aussi retrouvé son geste naturel au service, de quoi le rendre raisonnablement optimiste pour la suite du tournoi. Et s’il n’a donc pas passé le test attendu face à l’Italien, Tsitsipas pourrait bien constituer un obstacle de taille cette fois. Car le Grec a produit un niveau de jeu intéressant dans cette quinzaine. Parlez-en à Gilles Simon, son premier adversaire éparpillé en une heure et demie.

Rafael Nadal : " J’ai fait un grand pas en avant contre Fognini, et je dois en faire un autre en vue de ce match contre Tsitsipas. Ma situation est bien meilleure qu’il y a cinq jours et mes perspectives ont complètement changé aussi."

31. C’est le nombre de minutes passées en moins sur le court par Tsitsipas par rapport à Nadal. Les deux joueurs devraient donc entrer sur la Rod Laver Arena dans un état de fraîcheur comparable mercredi, et ce même si l’Espagnol a joué un match de plus (le Grec avait joué 4h32 face à Kokkinakis).

Sur le papier, Rafael Nadal a clairement une longueur d’avance. Non seulement parce qu’il a un bilan favorable face à Stefanos Tsitsipas (voir plus haut) contre lequel il reste sur trois victoires, mais aussi en raison de l’avantage tactique qu’il possède. Comme face à Roger Federer, l’Espagnol peut s’évertuer à pilonner le revers à une main adverse avec son coup droit lifté de gaucher. Il y a deux ans, il avait d’ailleurs écœuré le Grec qui, démoralisé, s’était ouvertement demandé en conférence de presse comment Federer avait pu " gagner autant de fois " contre Nadal dans ces conditions.

Néanmoins, les conditions plus rapides cette année à Melbourne pourraient aider Tsitsipas à rééquilibrer le rapport de forces, notamment au service. L’enjeu sera pour lui, comme souvent face à Nadal, de priver le plus possible de temps son adversaire. Il lui faudra faire à la fois preuve de solidité à l’échange en fond de court et se montrer tranchant dans son jeu vers l’avant, quitte à utiliser pourquoi pas le service-volée de temps en temps.