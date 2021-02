Elle avait passé un cap à Roland-Garros en atteignant la seconde semaine. Fiona Ferro s'en rapproche également à l'Open d'Australie puisqu'elle verra le 3e tour. Et comme à Paris, la Française a écarté de sa route la Kazakhe Elena Rybakina, pourtant tête de série numéro 17, en deux sets (6-4, 6-4) et 1h34 de jeu. Elle s'est notamment montrée beaucoup plus solide à l'échange que son adversaire qui a fait pas moins de 42 fautes directes (pour 23 coups gagnants seulement). Pour une place en huitième de finale, elle affrontera soit Iga Swiatek, soit Camila Giorgi.