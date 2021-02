Qui pourra arrêter Naomi Osaka ? Une chose est certaine, ce ne sera pas Su-wei Hsieh. Pour son premier quart de finale en Grand Chelem à 35 ans, la Taïwanaise n'a pas existé mardi sur la Rod Laver Arena contre une numéro 3 mondiale très à son affaire. La triple lauréate en Grand Chelem n'a cédé que 4 petits jeux (6-2, 6-2) en à peine plus d'une heure (1h08 exactement). Depuis le tournoi délocalisé de Cincinnati à Flushing Meadows l'été dernier, la Japonaise en est désormais à 19 victoires d'affilée sur le circuit (même si elle a déclaré deux fois forfait dans l'intervalle) et attend, sereine, la gagnante du choc entre Serena Williams et Simona Halep en night session.

Impressionnante d'explosivité et de détermination, Osaka n'a pas laissé respirer sa surprenante adversaire, joueuse la plus agée à s'être qualifiée pour un premier quart de finale en Majeurs dans l'ère Open. Avec 24 coups gagnants et un déchet très limité (14 fautes directes), la Japonaise a imposé sa cadence à la partie et n'a jamais faibli. Il ne lui reste plus que deux étapes à franchir pour valider un second doublé US Open-Open d'Australie en carrière.