Il s’est sorti d’un beau bourbier. Stefanos Tsitsipas a lâché ses deux premiers sets de la quinzaine jeudi, mais il est toujours en vie et bel et bien qualifié pour le 3e tour de l'Open d'Australie. Deux jours après sa démonstration contre Gilles Simon pour son entrée en lice, il a eu beaucoup plus de difficultés à se défaire du revenant Thanasi Kokkinakis mais y est parvenu en cinq manches (6-7, 6-1, 6-4, 6-7, 6-4) et 4h32 de jeu sur la Rod Laver Arena. La tête de série numéro 5 du tournoi aurait pourtant pu l'emporter plus tôt, mais son adversaire s'est battu comme un lion pour sauver une balle de match dans le 4e set et prolonger les débats.