L'air de rien, c'est une petite révolution. Pour fêter les 100 ans du tournoi féminin, l'organisation de l'Open d'Australie a officiellement décidé vendredi de procéder à un changement dans le programme traditionnel de la compétition pour l'édition 2022 (17-30 janvier prochain). Alors que les demi-finales du simple dames étaient traditionnellement jouées le jeudi après-midi, elles auront désormais les honneurs de la "night session" et du prime time le même jour. La décision a été prise pour promouvoir davantage le tennis féminin et tendre vers une égalité de traitement avec ces messieurs.

"Quand nous avons déplacé la finale dames le samedi soir en 2009, ça a été un immense succès. Nous avons attiré beaucoup de spectateurs et fait de grandes audiences à la télévision. (...) Le tennis est l'un des très rares sports à dimension mondiale dans lequel les femmes et les hommes jouent sur les mêmes scènes, gagnent le même 'prize money' et bénéficient de la même exposition. Bien que nous puissions en être fiers, nous reconnaissons que nous pouvons toujours faire plus", a notamment indiqué Craig Tiley, directeur du tournoi, dans un communiqué.

Moins de décalage dans la récupération pour les finalistes messieurs

Conséquence inévitable de cette décision : le programme des demi-finales du simple messieurs en est lui aussi affecté. Alors qu'elles se jouaient le jeudi soir et le vendredi soir, elles auront désormais lieu le vendredi : la première de jour et la seconde en "night session". Les finalistes disposeront donc d'un temps de récupération beaucoup plus proche qu'auparavant (quelques heures d'écart d'écart au lieu d'un jour complet).

De quoi mettre fin à une certaine polémique qui revenait tous les ans, même si les résultats des finales messieurs ne montraient pas un biais clair en faveur du joueur avec deux jours de repos, une quinzaine étant aussi une affaire de rythme (un jour de compétition, un jour de repos). Néanmoins, les différences parfois extrêmes de conditions climatiques, de vitesse et de température entre la journée et la soirée à Melbourne peuvent aussi être mises en avant et à nouveau susciter le débat.

