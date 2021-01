Ce sont des images qui risquent de devenir quotidiennes dans les prochains jours du côté de l’Australie. Des joueuses et joueurs devant participer à l’Open d’Australie à partir du 8 février prochain, confinés dans leur chambre d’hôtel et devant trouver un moyen comme un autre de continuer à s’entrainer. Un matelas posé contre un mur, une baie-vitrée, des plots disposé sur la moquette de la chambre… Belinda Bencic et Yulia Putintseva ont partagé sur les réseaux sociaux des images de leur entrainement depuis leur chambre.