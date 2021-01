"Je suis désolé de ne pas être entré sur le terrain dès le début. J'ai dû faire une séance avec mon kiné et je ne me sentais pas au mieux de ma forme ces deux derniers jours", a expliqué le vainqueur du dernier Open d'Australie après avoir remporté son set 6-3. "Quand on sort d'un bloc d'entraînement intensif et à quelques jours de l'ATP Cup et l'Open d'Australie, tu ne veux pas prendre trop de risques", a plaidé "Djoko", diminué aussi par une ampoule à la main droite selon les images de la télévision.