Tennis

13 ans que Nadal attendait cela : les stats les plus marquantes après un Open d'Australie dantesque

Quand Novak Djokovic et Roger Federer ne sont pas là, Rafael Nadal est encore là pour rappeler que le Big 3 n'est pas près de laisser la main en Grand Chelem. Après un Open d'Australie qui a tenu toutes ses promesses en termes de surprises et d'émotions, retour sur les chiffres les plus marquants de cette édition 2022 qui ont vu les victoire de Nadal et Barty ce week-end;

00:02:25, il y a une heure