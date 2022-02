Tennis

Open d'Australie 2022 - Nadal tient-il sa plus belle victoire en Grand Chelem ? "La plus folle et émouvante sans doute"

Le 21e titre du Grand chelem remporté par Rafael Nadal à l'Open d'Australie a été l"un des moments les plus fous de l'histoire du tennis moderne, au terme d'une finale grandiose face à Daniil Medvedev. Dans DiP Impact, émission à écouter en intégralité en podcast, Arnaud Di Pasquale et consorts se sont posés cette question : est-ce la plus belle victoire de l'Espagnol en finale de Grand Chelem ?

00:07:29, il y a 18 heures