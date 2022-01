Qui joue la finale et quels en sont les enjeux ?

Rafael Nadal sera-t-il le premier des trois monstres du tennis mondial à afficher 21 titres du Grand Chelem au compteur ? C'est l'un des enjeux majeurs de la finale de l'édition 2022 de l'Open d'Australie que l'on pourra qualifier d'idéale puisqu'elle oppose la légende espagnole au meilleur joueur du moment sur dur, Daniil Medvedev. Ce dernier, numéro 2 mondial, avait d'ailleurs déjà privé Novak Djokovic du Grand Chelem calendaire en septembre dernier et de ce 21e sacre lors du dernier US Open. S'il l'emporte, le Russe deviendrait, quant à lui, le premier joueur de l'ère Open à remporter ses deux premiers Majeurs consécutivement.

Ad

Open d'Australie Mladenovic décisive, Nadal incisif et Medvedev infatigable : le Top 5 de vendredi IL Y A UNE HEURE

Les deux hommes ont eu besoin de quatre sets chacun pour se défaire de leurs adversaires respectifs en demi-finales. Nadal a d'abord disposé vendredi de Matteo Berrettini sous le soleil australien (6-3, 6-2, 3-6, 6-3). Il a ainsi prouvé qu'il avait retrouvé son tout meilleur niveau à 35 ans, alors même qu'il avait le pied gauche dans le plâtre voici quatre mois, une blessure qui l'avait forcé à mettre fin sa saison 2021 dès l'été dernier.

Nadal sur Eurosport : "Ce sentiment m’avait manqué, je n’aurais jamais cru être là aujourd'hui"

Puis en "night session", Daniil Medvedev a pris le meilleur sur Stefanos Tsitsipas (7-6, 4-6, 6-4, 6-1) . Accroché pendant les trois premiers sets, le Russe a un temps perdu son sang-froid avant de se reprendre de manière impressionnante pour finir en boulet de canon. Il s'agit déjà de sa quatrième finale en Grand Chelem, la deuxième d'affilée à l'Open d'Australie. A noter que Nadal et Medvedev ont déjà croisé le fer en finale de Grand Chelem, c'était lors de l'US Open 2019 déjà sur les antennes d'Eurosport. Le Majorquin s'était imposé en cinq sets dans un match épique.

Comment regarder la finale messieurs en direct vidéo ?

La finale messieurs de l'Open d'Australie entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev sera à suivre en direct et intégralité ce dimanche 30 janvier, à partir de 9h30 heure française (19h30 en Australie), sur Eurosport 1 et en direct vidéo sur l'application Eurosport.

Revivez les meilleurs moments de la demi-finale entre Rafael Nadal et Matteo Berrettini

Une leçon tactique, une emprise psychologique : Nadal était trop fort pour Berrettini

Revivez les meilleurs moments de la demi-finale entre Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas

De grands coups et une immense colère : Medvedev, les temps forts d'une qualif haute en couleur

Open d'Australie Medvedev joue avec le public : "La finale dames ? Bon, ok, je vais la regarder sur mon téléphone" IL Y A 2 HEURES