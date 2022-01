Après son match show et chaud contre Nick Kyrgios, Daniil Medvedev a retrouvé un peu de calme samedi lors de son troisième tour face à Botic Van de Zandschulp. Le numéro 2 mondial, plus haute tête du tableau depuis l'expulsion de Novak Djokovic à la veille du tournoi, s'est imposé en trois sets (6-4, 6-4, 6-2) . Côté ambiance, ce fut bien plus feutré que lors de son duel avec Kyrgios. Agacé, le Russe avait même tancé le public lors de son interview sur le court avec Jim Courier. Samedi, rien de tel.

"Aujourd'hui, c'était super, c'était sympa, a estimé Medvedev. L'interview d'après-match aussi. On ne peut pas parler avec le public pendant deux heures, mais c'est le seul petit moment où on peut interagir avec les gens et je trouve ça fun." Une atmosphère bien plus détendue, donc, même si, de son point de vue, il n'avait aucun besoin de faire redescendre la pression. Si elle a pu monter jeudi, c'est selon lui uniquement parce qu'il affrontait un joueur australien, sans doute le plus à même de chauffer la foule.

Ad

Medvedev était partout : le résumé de sa victoire face à Van de Zandschulp

Open d'Australie "Dylan Alcott est une légende" : Victoria Azarenka se livre sur ses réseaux sociaux IL Y A 34 MINUTES

Rien à voir avec l'US Open 2019

Si Daniil Medvedev a haussé la voix, c'était par rapport à un fait bien précis : "L'autre soir (contre Kyrgios, NDLR), il n'y a pas eu de problème. J'ai juste parlé d'une chose précise, c'est le bruit entre le premier et le second service. Je pense que je n'ai pas eu tort de dire ça au micro parce que je l'ai vu aussi dans d'autres matches. Quand tu rates ta première balle, et que des gars applaudissent, font du bruit, deviennent fous, ça, ça ne devrait pas arriver. Mais on ne peut pas contrôler tout le monde, j'imagine. Pour le reste, bien sûr qu'ils allaient soutenir Nick, je ne suis pas stupide, vous savez."

d'une certaine manière", il se sent "comme à la maison ici". "Je n'ai aucun problème avec le public australien et j'ai même plutôt l'impression que j'arrive ici à sentir du soutien", assure-t-il, même s'il avait tout de même eu des morts forts, estimant que certains spectateurs avaient "probablement un QI très bas.". Pas stupide et pas fâché non plus. Le vainqueur de l'US Open va même jusqu'à dire que "", il se sent "comme à la maison ici". "", assure-t-il, même s'il avait tout de même eu des morts forts, estimant que certains spectateurs avaient ".". Il ne voit en tout cas aucun rapport possible avec le cas de figure de l'US Open 2019 , quand il avait dû traverser presque toute la quinzaine avec un public franchement hostile, qui l'avait pris en grippe jusqu'à la finale.

"C'était une autre histoire, insiste Medvedev. Je m'étais mal comporté au début de cette histoire. Après, j'avais réussi à tirer de la force de tout ça, à rester calme, mais ça n'avait rien à voir avec ici, où j'ai joué contre un Australien, le plus électrique des Australiens et c'était plutôt sympa pour tout le monde." Son match contre Van de Zandschulp semble lui donner plutôt raison. Pas d'accueil particulièrement chaud ni hostile. La page Kyrgios est tournée. Qui sait, le public australien a peut-être même apprécié que le finaliste 2021 lui dise sa vérité en face.

Open d'Australie Sinner - Daniel - Highlights Open d'Australie IL Y A 37 MINUTES