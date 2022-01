Novak Djokovic n'a pas encore la garantie de pouvoir disputer l'Open d'Australie, qui débutera dans exactement une semaine. Mais lundi soir, le numéro un mondial est redevenu un joueur de tennis. Libéré du centre de rétention où il était à l'isolement depuis jeudi dernier après la décision du juge Anthony Kelly qui a statué en sa faveur, il peut à nouveau se déplacer sans contrainte. Et son premier réflexe a été de filer à Melbourne Park pour s'entraîner, presque comme si de rien n'était.

Le nonuple vainqueur du Grand Chelem australien, qui espère briguer une 10e couronne aux antipodes, et une 21e en Grand Chelem qui serait synonyme de record, a posté après minuit (heure de Melbourne) une photo de lui sur les courts en compagnie de son staff, dont son entraîneur, Goran Ivanisevic. Quelques minutes plus tôt, son frère, Djordje, avait annoncé lors d'une conférence de presse tenue en compagnie du reste de la famille Djokovic à Belgrade , que son ainé avait pu s'entraîner pour la première fois depuis son arrivée en Australie.

Dans un message accompagnant cette photo, le "Djoker" a remercié ceux qui l'ont soutenu ces derniers jours. "Pour l'heure, je ne peux dire plus que MERCI à vous de vous tenir à mes côtés à travers tout ça et pour vos encouragements à rester fort", a-t-il écrit. "Je suis heureux et reconnaissant envers le juge qui a effacé l'annulation de mon visa", a-t-il ajouté, avant d'afficher sa détermination : "Malgré tout ce qu'il s'est passé, je veux rester et essayer de disputer l'Open d'Australie. Je reste concentré sur ça. J'ai pris l'avion jusqu'ici pour jouer un des plus grands évènements et devant des fans incroyables."

Quel impact sur sa préparation ?

Après six derniers jours passés successivement dans l'avion pendant 24 heures, à l'aéroport toute une nuit durant à son arrivée puis à l'Hôtel Park où il était retenu depuis l'annulation de son visa, le champion serbe vient de vivre six journées pas franchement idéales pour quelqu'un qui a besoin de se préparer au mieux pour jouer un Grand Chelem. Même en admettant qu'il puisse au bout du compte rester sur le territoire australien, quel sera l'impact de cette histoire abracadabrantesque sur son rendement durant la quinzaine ?

Habitué depuis son enfance à vivre dans l'adversité, Novak Djokovic ne semble jamais aussi fort que dans la difficulté. Son père veut croire que ce dernier épisode contribuera à nouveau à accroitre sa détermination. "Cela a été très difficile, mais mentalement, il est extrêmement fort. C'est un jeune homme fantastique et je suis sûr que tout cela va le rendre encore plus fort", a plaidé Srdjan Djokovic. C'est en tout cas un défi inédit, dans un contexte unique, qui attend le numéro un mondial.

Novak Djokovic s'est "rapproché" de l'Open d'Australie 2022 lundi. Crédit: AFP

