Tranquille comme Cilic

Le finaliste de l'édition 2018 a fait parler la poudre ce mardi. Opposé à Emlio Gomez au 1er tour de cet Open d'Australie 2022, le Croate a logiquement dominé les débats face à l'Equatorien (6-3, 6-1, 6-2) et validé son billet pour le 2e tour.

Ad

Coupe Davis Medvedev a tenu son rang : la Russie sacrée pour la 3e fois 05/12/2021 À 18:44

Breaké en premier dans cette rencontre, le récent demi-finaliste du tournoi d'Adelaïde ll a rapidement rattrapé son retard, avant de dérouler par la suite.

Van de Zandschulp enchaîne

Le quart de finaliste surprise du dernier US Open continue sur sa lancée en Grand Chelem. Le Néerlandais a validé son billet pour le 2e tour après un beau succès contre Jan-Lennard Struff en trois manches (6-4, 6-3, 6-2). Après avoir fait la course derrière dans le premier acte, le 57e mondial a retourné la situation et pris la mesure d'un Struff globalement décevant. Il attend Ugo Humbert ou Richard Gasquet.

ATP Moscou Le revoilà : Karatsev remporte son 2e titre à Moscou 24/10/2021 À 17:56