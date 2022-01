L'expulsion de Novak Djokovic lui avait offert une belle opportunité dans le haut du tableau. Il l'a saisie des deux mains pour s'offrir un nouveau quart de finale en Grand Chelem, le 10e de sa carrière, ce qui fait de lui le deuxième Français le plus régulier à ce stade (à égalité avec Yannick Noah) dans l'ère Open, derrière Jo-Wilfried Tsonga (15). Et ce n'est pas tout. Il peut se targuer d'une autre statistique impressionnante : il est le seul quart-de-finaliste à ne pas avoir concédé le moindre set lors de ses quatre premiers matches dans cet Open d'Australie. Que demander de plus ?

C'est un bel accomplissement, mais ce n'est pas encore fini", a-t-il d'ailleurs lui-même estimé dans son interview d'après-match sur le court. Alors que le tennis français était moribond en 2020 - aucun Bleu en seconde semaine d'un Majeur -, il serait justement presque gourmand d'en espérer davantage. Quoi qu'il arrive, Monfils aura cassé cette spirale négative et le cercle vicieux dans lequel il s'était enfermé avec la pandémie . Mais le Parisien de naissance est si enthousiasmant qu'il serait dommage que l'aventure ne se prolonge pas. "", a-t-il d'ailleurs lui-même estimé dans son interview d'après-match sur le court.

C'est le résultat du travail : j'ai fait des millions de coups droits avec Günter

Une ambition retrouvée et justifiée, au-delà des chiffres, par le contenu de ses matches. Particulièrement de son huitième de finale dimanche face à un Miomir Kecmanovic en grande forme et animé du désir de "venger" son compatriote Djokovic, comme il l'avait affirmé en début de tournoi. Dans le duel du fond du court, le Serbe a eu du répondant et il a parfois même pris le dessus. Mais Monfils n'a jamais paniqué, même après avoir commis deux doubles fautes d'affilée en début de tie-break du deuxième set. Il est allé chercher son destin.

"Mes deux doubles dans le tie-break ? Je ne pousse pas assez sur les jambes sur la première, et puis la deuxième, c'est le contraire, je veux trop en mettre en longueur. J'ai fait un bon point à 4-2 contre moi et je savais qu'il fallait remettre un coup de collier. Je lâche un coup droit long de ligne de dingue : il y a de la réussite, mais faut le tenter. C'est le résultat de la confiance, du travail. J'en ai fait des millions, des milliards avec Günter (Bresnik, son coach autrichien, NDLR)", a-t-il expliqué.

Tactiquement, Monfils n'a jamais dévié de son plan et c'est peut-être ce dont il était le plus fier : il est resté agressif et a frappé fort en coup droit même dans les moments les plus chauds où le bras se tend naturellement. Sa fin de tie-break était à ce titre un modèle du genre, de même que la manière dont il est allé chercher le service adverse à 3-3 dans le troisième acte : un missile de coup droit croisé sur lequel Kecmanovic n'a pu que constater les dégâts. Et que dire de son retour de revers gagnant sur balle de match en cerise sur le gâteau ?

Le meilleur Monfils en Grand Chelem peut-être pas, mais en Australie sûrement

En tout dans ce huitième, le numéro 1 tricolore a frappé pas moins de 54 coups gagnants. A-t-il déjà été aussi impressionnant offensivement en Grand Chelem ? La tristesse de ses deux dernières saisons obscurcit peut-être le jugement. "Un Grand Chelem où je jouais très, très bien - malheureusement j'ai perdu en quart contre Roger (Federer) en manquant deux balles de match -, c'était l'US Open 2014. Je jouais hyper bien, un tennis fantastique. En 2016, je jouais très bien ici (à Melbourne, NDLR). J'avais affronté en quart un Milos (Raonic) exceptionnel cette année-là et j'avais perdu en quatre sets", a rappelé en conférence de presse non sans lucidité un Monfils décidément très à son affaire.

Depuis ce quart face au bombardier canadien voici six ans, il n'avait plus été aussi loin à l'Open d'Australie, un tournoi du Grand Chelem qui lui réussit historiquement moins bien que Roland-Garros et l'US Open. Alors forcément, le Français veut, à 35 ans, goûter pour la première fois de sa carrière au dernier carré aux antipodes. Et il aborde ce défi dans un état de fraîcheur très intéressant, même s'il a concédé avoir quelque peu pioché lors de ses deux derniers tours en raison de l'humidité et de la chaleur.

Monfils: "Physiquement, j'ai pris un coup, mais des matches comme ça, je peux jouer quatre heures"

Une belle revanche à prendre face à Berrettini

Cela tombe bien parce que Monfils aura besoin d'énergie pour passer le prochain cap. Car comme lors de son dernier quart de finale en Majeur à Flushing Meadows en 2019, se profile désormais à l'horizon un certain Matteo Berrettini. "Matteo est un très, très bon joueur, bien ancré dans le Top 10. C'est un des meilleurs serveurs du circuit, avec un jeu très 'flashy', beaucoup de points gagnants et un énorme coup droit. Il se déplace de mieux en mieux, il fait beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui te bouscule vraiment, un gros puncheur. La dernière fois, il m'avait battu en cinq sets à l'US Open. Il sera favori", a-t-il considéré à juste titre.

Pour la quatrième fois consécutive en Grand Chelem, le grand Italien atteint donc au moins les quarts de finale, avec qui plus est un match référence face à Carlos Alcaraz au 3e tour dans la besace. Cette position d'outsider peut-elle aider Monfils à se lâcher encore davantage ? Peut-être bien. En tout cas, il lui faudra aborder la partie sans complexe, quitte à enflammer les débats en sollicitant un public particulièrement chaud cette année en Australie . Avec ces ondes positives et ces sensations, La Monf' est capable de tout. Surtout du meilleur.

