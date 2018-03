Race 2018 : Del Potro part à la chasse au Federer, les Bleus portés disparus

On tient un client dans la quête au trône. Vainqueur dimanche de son premier Masters 1000 en carrière à l'âge "canonique" de 29 ans, Juan Martin del Potro a également fait le plus beau coup de la semaine à la Race. Parvenu dans le Top 10 au classement du 4 mars dernier (6e), voilà l'Argentin installé solidement à la deuxième place derrière sa victime californienne, Roger Federer.

Même si 1340 points séparent les deux hommes, "Del Po" apparaît comme un chasseur de qualité derrière le Bâlois. Il faudra scruter de près l'écart entre les deux hommes lors de la saison sur terre battue que Federer n'est pas encore sûr de disputer. Le joueur de Tandil apparaît en tous cas un peu plus fiable que Marin Cilic, en attente de jours meilleurs depuis son retour à la compétition post Open d'Australie. Hyeon Chung, quart de finaliste à Indian Wells, est le 4e homme à dépasser le cap des 1000 points cette saison. Solide le gamin.

Malgré la défaite, la première de sa saison, Federer continue, lui, de caracoler en tête du classement avec 3100 points. Il en a ajouté 600 nouveaux à son pécule en disputant la finale à Indian Wells. Autant dire que tout va bien dans le meilleur des mondes de ce côté. Pour le reste du classement : Dominic Thiem prend la 10e place à Lucas Pouille qui a disparu dès le 2e tour dans le désert de Californie.

Le classement Race du lundi 19 mars 2018

> Race, mode d'emploi

1. Roger Federer - 3100 points (2 titres : Open d'Australie, ATP 500 Rotterdam)

2. Juan Martin del Potro - 1760 points (2 titres : ATP 500 Acapulco, Masters 1000 Indian Wells) / +4

3. Marin Cilic - 1380 points / -1

4. Hyeon Chung - 1100 points / -1

5. Kevin Anderson - 890 points (1 titre : ATP 250 Long Island) / +4

6. Roberto Bautista Agut - 805 points (2 titres : ATP 250 Auckland, ATP 500 Dubai) / +1

7. Diego Schwartzman - 780 points (1 titre : ATP 500 Rio) / - 3

8. Kyle Edmund - 775 points / -3

9. Grigor Dimitrov - 750 points / -1

10. Dominic Thiem - 745 points (1 titre : ATP 250 Buenos Aires) / +1

Les leaders à la race depuis le début de la saison

1er janvier : Luckas Lacko

8 janvier : Gaël Monfils, Nick Kyrgios, Gilles Simon

15 janvier : Daniil Medvedev

Depuis le 29 janvier : Roger Federer

La montée de la semaine : Raonic, le retour venu de nulle part

Milos Raonic est un "miraculé" à sa manière. Alors que les principales têtes de série du tournoi ont rapidement disparu à Indian Wells, l'Ontarien, 32e et dernière tête de série du tournoi, a, lui, échappé à l'hécatombe et s'est frayé un chemin jusqu'en demi-finale. Balayé par Juan Martin del Potro, il n'a pas eu de regrets à avoir de ce duel avec l'Argentin. C'était sa première demie en Masters 1000 depuis 18 mois et l'édition 2016 du Rolex Paris Masters.

Son beau parcours, qui lui a rapporté 360 points, lui permet de grimper de 289 places à la Race et de se placer au 26e rang. Avant de débarquer en Californie, Raonic affichait trois défaites pour une seule victoire en 2018. Et des doutes, de gros doutes. Si le Canadien, désormais "drivé" par Goran Ivanisevic, a beaucoup de choses à régler, sur tous les plans, ce dernier carré il se prend et il se savoure.

Milos Raonic à Indian WellsGetty Images

Le chiffre de la semaine : 3

Pas au mieux depuis le début des années 2010, qui a vu la génération des Juan Ignacio Chela, Guillermo Canas, Guillermo Coria et David Nalbandian passer le flambeau, le tennis argentin se paye une petite cure de jouvence en ce début de saison. Grâce aux deux titres consécutifs de Del Potro à Acapulco et Indian Wells et celui de Diego Schwartzman à Rio, il compte déjà trois titres depuis le début de la saison. Le pays sud-américain est le seul à compter deux représentants dans le Top 10 à la Race.

Le joueur que l'on (re)découvre : Borna Coric

Non, Borna Coric n'est pas tombé du ciel en atteignant sa première demi-finale en Masters 1000 à Indian Wells. Professionnel depuis 2013 et révélé en 2014 après son succès à Bâle face à Rafael Nadal, le Croate est un nom récurrent du circuit depuis trois saisons. Mais le voilà enfin mis (ou remis) en lumière à la sortie d'Indian Wells. Le droitier, au style très proche de celui de Novak Djokovic sans pour autant en être le clone, a enfin franchi un cap en Masters 1000 et passé l'écueil des quarts de finale. Frustré à Cincinnati en 2016 par Marin Cilic (futur vainqueur), puis à Madrid en 2017 par Dominic Thiem, il a cette fois mis tous les ingrédients du bon côté. Au point même de faire sérieusement trembler Roger Federer. A suivre de près : il est 16e à la Race avec 505 points.

Le classement Race des Français : Pouille en mode petit patron, Herbert point le bout de son nez

Indian Wells n'a pas été une grande réussite pour les Bleus et surtout pas pour le N.1 à la Race, Lucas Pouille. Eliminé au 2e tour à Indian Wells, le Nordiste est sorti du Top 10 deux semaines après y être entré. Forfait à Miami, il ne reprendra la compétition que lors de la saison sur ocre. Autant dire, que ce mois de mars a été d'un fort contraste avec février. Il pourra néanmoins se consoler avec son entrée dans le Top 10 du classement technique.

Il y a un petit nouveau cette semaine : Pierre-Hugues Herbert. Parvenu en huitième de finale à Indian Wells, l'Alsacien s'est offert une entrée dans le Top 5 français et le Top 50 à la Race. Il sort Benoît Paire, rapidement sorti au 1er tour en Californie et embêté par des problèmes au dos.

> Pouille, ce drôle de Top 10

11. Lucas Pouille - 720 points (1 titre : ATP 250 Montpellier)

14. Gaël Monfils - 565 points (1 titre : ATP 250 Doha)

30. Gilles Simon - 361 points (1 titre : ATP 250 Pune)

39. Adrian Mannarino - 315 points

48. Pierre-Hugues Herbert - 295 points