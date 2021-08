Sa dernière prise de parole avait été énigmatique et inquiétante sur son futur proche, la tendance s'est malheureusement confirmée. Roger Federer ne disputera pas le prochain US Open (30 août-12 septembre). Mais les malheurs du Bâlois, qui a fêté ses 40 ans il y a quelques jours, ne s'arrêtent. Alors qu'il s'était à nouveau blessé au genou droit à Wimbledon, il a annoncé dimanche dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu'il allait subir une nouvelle opération qui allait l'écarter des courts pendant "plusieurs mois". L'actuel 9e joueur mondial n'a toutefois pas parlé de retraite sportive et espère effectuer un nouveau "comeback" malgré le poids des ans.

