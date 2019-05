Kiki Bertens était l'une des seules favorites de ce Roland-Garros à être passée au 2e tour en deux sets. Mais elle n'ira pas plus loin. La Néerlandaise a abandonné ce mercredi, sur le central, alors qu'elle était menée 3-1 dans le premier set par la Slovaque Viktoria Kuzmova (46e) et ne paraissait souffrir d'aucune blessure. Bertens, numéro 4 mondiale, a fait appel à l'assistance médicale et a semblé se plaindre de tremblements avant d'abandonner.

Demi-finaliste Porte d'Auteuil en 2016, Bertens (27 ans) n'a jamais fait mieux depuis en Grand Chelem. Mais son début de saison – son titre à Madrid notamment – et l'absence d'une immense favorite au départ de ce Roland lui avaient donné des airs de sérieuse candidate à la victoire. Elle a quitté le court au bord des larmes. Son adversaire du jour, Kuzmova, sera opposée à Johanna konta (tombeuse dans la soirée de Lauren Davis) au 3e tour, un stade de la compétition qu'elle découvrira en Majeur, à 21 ans.