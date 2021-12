Gilles Moretton a donné jeudi des précisions sur le processus de décisions qui l'a amené à mettre fin à "l'ère Guy Forget" à la tête de Roland-Garros. Mardi matin, l'ancien numéro 4 mondial avait annoncé au président de la FFT son départ . Les deux hommes n'étaient plus sur la même longueur d'ondes, si toutefois ils l'avaient jamais été depuis l'élection de Moretton à la présidence de la Fédération voilà dix mois. Un divorce semblait inéluctable, même si le souhait de la FFT était de garder Forget dans le giron fédéral.

Sachant que Guy était en fin de contrat (il expirait le 31 décembre 2021, NDLR), j'ai exprimé auprès de lui depuis plusieurs semaines ma volonté de repenser la direction de Roland-Garros", a justifié Gilles Moretton Je lui ai proposé plusieurs fonctions à mes côtés, a ajouté le président de la FFT. Cette mission comportait un investissement plus fort à l'international, notamment auprès de l'ATP et de la Coupe Davis, et la continuité de son rôle dans la direction du Rolex Paris Masters". s", a justifié Gilles Moretton lors de la conférence de presse organisée ce jeudi afin de dévoiler le nom de la nouvelle patronne du Grand Chelem parisien, Amélie Mauresmo . ", a ajouté le président de la FFT.".

Mais en perdant le vaisseau amiral du tennis français, Guy Forget aurait lâché trop gros, d'autant que, selon les mots de Gilles Moretton, sa proposition s'accompagnait "d'accords nouveaux, y compris sur le plan financier". Sous-entendu, une baisse de la rémunération de l'ancien capitaine de Coupe Davis. "Je n'ai pas de reproche à faire à Guy. On avait simplement des attentes plus fortes, différentes", dit encore Moretton.

Je ne crois pas une seconde que ça puisse tendre mes relations avec Yannick

Se sont-ils quittés fâchés ? Le départ de Guy Forget a en tout cas fait du bruit dans le milieu du tennis français, surtout après l'intervention de Yannick Noah. Postant sur ses réseaux sociaux une photo de lui en compagnie de Forget, l'ancien vainqueur de Roland-Garros l'avait accompagnée de ce message : "Mon pote vient de se faire virer de la famille du tennis."

D'où les précisions de Gilles Moretton ce jeudi. "Il n'y a eu aucune volonté de sortir Guy de la famille du tennis. Mais mon rôle de président, c'est de constituer une équipe et de mettre les personnes qui nous semblent les plus adaptées. Mais je remercie Guy pour son travail et la maison sera toujours ouverte aux gens de qualité."

Plus que le fond, c'est peut-être la forme qui a gêné. Toutefois, là encore, le nouvel homme fort de la Fédération a tenu à rappeler les exigences de sa fonction : "Je dois prendre des décisions, avec la discrétion qui accompagne ce type de choix." Gilles Morreton s'est entretenu avec Yannick Noah "depuis sa sortie, pour lui expliquer de vive voix" les raisons de son choix. "Je ne crois pas une seconde que ça puisse tendre mes relations avec Yannick, a-t-il par ailleurs estimé. Yann est un ami de longue date, et plus qu'un ami même."

Amélie Mauresmo s'est placée sur la même ligne jeudi. La nouvelle directrice de Roland-Garros s'est entretenue à la fois avec Guy Forget et avec Yannick Noah avant son intronisation ce jeudi. "Je les ai eus tous les deux, oui. Vous savez tout ce qui nous lie et ça va au-delà de ce qui peut se passer aujourd'hui, a-t-elle confié. On est suffisamment proches, et nos liens sont suffisamment forts pour que tout ça ne reste pas. Ce n'est pas personnel. Après, ils ont chacun leur personnalité et il faut respecter ça aussi." Du côté de la nouvelle équipe, le débat est donc clos. Mais pour Forget, voire pour Noah, la cicatrice se refermera-t-elle aussi vite ? Pas sûr.

Yannick Noah et Amélie Mauresmo en 2012. Crédit: Getty Images

