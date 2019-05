Le Simonne-Mathieu va finir par y prendre goût. Trois jours de Roland. Et déjà deux duels à rallonge franco-italiens qui tournent à l'avantage du local de l'étape. Après la remontée fantastique de Nicolas Mahut face à Marco Cecchinato, demi-finaliste l'an dernier, c'est Adrian Mannarino qui a remporté un choc à rallonge, face à Stefano Travaglia cette fois (6-7, 6-3, 3-6, 6-2, 6-2).

Certes, l'adversaire de Mannarino, 119e mondial et sorti des qualifications, n'a pas les références ni le classement de l'adversaire de Nicolas Mahut. Mais le Français aura eu le mérite de s'accrocher et de remporter un duel qui s'est prolongé jusqu'à la tombée de la nuit. 3h44 et cinq sets. Mannarino, 48e mondial, a perdu les 1er et 3e sets et a couru derrière Travaglia tout le match, jusqu'à prendre le dessus dans la dernière manche, qu'il a largement dominée.

Vidéo - Mannarino - Travaglia : les temps forts 02:54

Adrian Mannarino n'avait plus goûté au deuxième tour des Internationaux de France depuis 2016. Le deuxième tour, c'est aussi son meilleur résultat Porte d'Auteuil. Il tentera de faire mieux. Mais pour ce faire, il faudra sortir Gaël Monfils, qui s'est aussi qualifié à la tombée de la nuit ce mardi. Pas la même paire de manches.