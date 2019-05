Le match à suivre : Tsonga - Nishikori

Tsonga - Nishikori, une affiche à raviver des souvenirs. Il y a quatre ans, ici même mais en quart de finale, le Français avait eu raison du Japonais et s'était hissé dans le dernier carré pour la deuxième et - jusqu’ici - dernière fois de sa carrière. Mercredi, il ne sera pas question de demie. Juste de deuxième tour et d'exploit éventuel. Parce qu'une victoire de JWT sur Nishikori en constituerait un, assurément.

Si le Japonais n'est peut-être pas aussi tranchant qu'il le fut, sa régularité dans le top 10 mondial (7e) reste un argument de taille. Tsonga, 82e mondial, arrive avec son envie et bien faire et son savoir-faire, pas sûr que cela suffise mais le Mousquetaire ne rendra pas les armes. Mais il compte bien sur le Philippe-Chatrier pour l'aider à se sublimer et, accessoirement, poursuivre le bon début de tournoi de Français qu'on n'espérait pas aussi fringants.

Pour Tsonga, il sera avant tout question de plaisir : "Je suis super heureux de jouer ici. J'ai connu des moments difficiles l'année dernière, là je reviens, je commence à me sentir bien, mais les résultats ne sont pas forcément toujours au rendez-vous. (…) Je compte sur le public pour me galvaniser. Il va mettre beaucoup d'intensité, ça va être intéressant de voir ce que je vais être capable de sortir. J'espère que je vais faire une belle partie et vivre un moment mémorable."

Vidéo - Tsonga : ''Un grand match à jouer contre Nishikori'' 02:43

On a aussi hâte de voir

Le retour de Federer sur le Central. Opposé au lucky-loser Oscar Otte, le Suisse devrait encore une fois ravir les fans français qui n’avaient d’yeux que pour lui dimanche.

Le court 14 s’embraser pour Nicolas Mahut. Auteur d'un exploit inattendu le premier jour, le Français va fouler un court qui a souri aux Tricolores lors du 1er tour (Herbert, Paire, Barrère) et où l’ambiance ressemble davantage à celle de la Coupe Davis – ancienne version – qu’à un tournoi du Grand Chelem. Et avec Kohlschreiber en face, il y a de quoi imaginer un marathon à forte émotion.

Le duel des potes entre Paire et Herbert sur le Lenglen. Entre le jeu offensif du second et la folie du premier, c’est un match haut en couleurs qui se dessine. Et c’est surtout un Français déjà assuré d’être au 3e tour.

Vidéo - Roland-Garros - Paire : ''Pierre-Hugues Herbert, un mec génial'' 03:27

Les trois stats à voir en tête

1. Stefanos Tsitsipas est bourré de talent. Mais jeune. Très jeune. Mercredi face à Hugo Dellien, le Grec de 20 ans visera une première qualification en carrière pour le troisième tour des Internationaux de France.

3. Le deuxième tour commence et elles ne sont déjà plus que trois. Mladenovic, Parry et Garcia sont au deuxième tour. Trois reçues sur onze. Trois, c'est aussi le plus petit nombre de Françaises après un tour depuis… 1983.

9. Ce mercredi aura le goût de la nouveauté dans le tableau masculin. En effet, 9 des 16 affiches de ce début de deuxième tour sont des inédits. Federer, Nadal, Tsitsipas, Wawrinka notamment partiront dans l'inconnu.

On se demande…

Rafael Nadal encore face à un Yannick, allemand et de surcroit qualifié… Remake de lundi et trois sets secs ?

Diane Parry ne va-t-elle pas soudainement faire son âge pour son deuxième tour face à Elise Mertens ? La Française de 16 ans pourra au moins compter sur le soutien du court numéro 14.

Karolina Pliskova et Kiki Bertens ont-elles regardé la TV mardi ? Car le match ô combien sinusoïdal de Naomi Osaka a dû donner des idées aux deux seules joueuses à même de la détrôner.

Le point météo

Nuageux sur l'essentiel de la journée mais pas de pluie (normalement). Température maximale : 18°. Venez quand même avec votre petite laine.

MAXIME DUPUIS et CYRIL MORIN