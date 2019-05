La marche était trop haute pour Diane Parry. Invitée par l’organisation et brillante lors de son 1er tour, la jeune Française de 16 ans n’a rien pu faire contre la Belge Elise Mertens, 20e joueuse mondiale, mercredi. Elle s’est inclinée en deux sets secs (6-1, 6-3) et 1h25' de jeu sur le court 14. Au 3e tour, Mertens affrontera la gagnante du match entre Mandy Minella et Anastasija Sevastova.

Vidéo - Face à Mertens, Parry a fatalement fait son âge 02:59

Diane Parry gardera sûrement des souvenirs enchantés de son premier Roland-Garros. A seulement 16 ans, la Tricolore a franchi un tour et a tout donné mercredi pour poursuivre l’aventure. Mais à ce stade, le niveau moyen d’Elise Mertens était bien trop élevé pour elle. Il n’empêche : l’actuelle 457e joueuse mondiale a réussi à faire de ce duel un vrai match, surtout dans le deuxième set.

Menée d’une manche et d’un break, Parry a un peu fait douter Mertens en revenant à hauteur momentanément (6-1, 3-3). Mais elle n’a pu soutenir le rythme adverse à l’échange et ses 28 fautes directes l’ont condamnée. Reste que ce qu’elle aura montré Porte d’Auteuil est prometteur et annonce peut-être de brillantes futures participations.