En 2020, Federer n'ira (probablement) qu'à Roland sur terre battue

Contrairement à l'an passé, on ne verra sans doute pas Roger Federer à Madrid et Rome en 2020. C'est Tony Godsick, l'agent du joueur, qui a confirmé cette information jeudi au journaliste et écrivain René Stauffer. Le Suisse ne jouera donc "probablement" qu'un seul tournoi sur terre battue cette année, à savoir Roland-Garros du 24 mai au 7 juin prochain.

L'an passé, Roger Federer avait pris part aux Masters 1000 madrilène et romain, deux tournois sur terre battue, afin de préparer au mieux le Grand Chelem parisien. Le Suisse avait échoué deux fois en quart de finale : face à Thiem en Espagne, puis face à Tsitsipas (forfait) en Italie. A Roland-Garros, il s'était incliné en demi-finale face au futur vainqueur du tournoi Rafael Nadal.

Vidéo - Toit en 2020, night session en 2021: les prochaines révolutions à Roland 02:54

Alors que se profile un été chargé pour lui avec les Jeux Olympiques à Tokyo en ligne de mire en plus de Wimbledon, Cincinnati et l'US Open, l'actuel numéro 3 mondial devrait donc alléger son calendrier au printemps. Et ce n'est pas une première pour lui qui avait carrément fait une croix sur l'intégralité de sa saison sur terre battue en 2017 puis en 2018. Si ce programme se confirme, Federer ne jouera donc plus entre le Masters de Miami en mars prochain et Roland-Garros, soit une pause (et une préparation) de sept semaines.