Federer menacé, Court dépassée, Navratilova égalée : Quand Rafa affole les compteurs

Rafael Nadal a toujours entretenu un rapport distant avec les records et les statistiques. Tout ceci n'est à ses yeux que la conséquence de son travail. Rien de plus. Vendredi, après sa qualification, lorsque lui avait été soumise la perspective de compter 12 titres à Roland-Garros, il avait à peine cligné des yeux. "Oui, c'est incroyable, je ne vais pas dire le contraire, avait-il dit. C'est difficile à expliquer, mais j'en suis là, oui. Mais le jour où je passerai mes journées à me dire que c'est incroyable d'avoir accompli tout ça, c'est qu'il sera temps de faire autre chose."

Faisons-le pour lui, donc. Oui, c'est incroyable, ahurissant et même assez invraisemblable, au regard de tout ce qui a déjà été accompli dans l'histoire de ce sport. Rafael Nadal compte donc désormais 12 titres à Roland-Garros à son palmarès. Même si son CV en Grand Chelem ne prenait en compte que le tournoi parisien, l'Espagnol serait un des joueurs les plus titrés de l'histoire. Avec ces 12 couronnes-là, il serait devant Rod Laver et Björn Borg. L'Australien et le Suédois ont remporté chacun 11 titres majeurs.

Fait assez incroyable, Nadal serait également à la hauteur de Roy Emerson, qui fut recordman des victoires en Grand Chelem pendant plus de trois décennies avec ses 12 victoires. Même en occultant les autres levées majeures, qu'il a pourtant toutes remportées, seuls trois champions comptent plus de titres en Grand Chelem que Nadal à Paris : Pete Sampras (14), Novak Djokovic (15) et Roger Federer (20).

Surtout, ces 12 titres dans un seul et même tournoi du Grand Chelem constituent un nouveau record. Jusqu'ici, dans la très longue histoire du tennis, hommes et femmes confondus, personne n'avait inscrit plus de 11 fois son nom au palmarès d'un Majeur. Rafael Nadal partageait depuis l'an passé ce record avec Margaret Court. L'Australienne avait triomphé 11 fois à domicile, dans "son" Open d'Australie. Nadal fait mieux. Chez les hommes, aucun autre joueur ne s'approche de cet effarant total. Il s'en faut même de beaucoup puisque Roger Federer, avec ses 8 titres à Wimbledon, apparait en deuxième position sur la liste.

Joueurs/Joueuses Titres Tournoi Rafael Nadal 12 Roland-Garros Margaret Court 11 Open d'Australie Martina Navratilova 9 Wimbledon Roger Federer 8 Wimbledon Molla Bjurstedt Mallory 8 US Open

Même si l'on sort du cadre du Grand Chelem, ces 12 titres lui offrent un autre record. Dans l'ère Open, toutes catégories et de tournois confondus, hommes et femmes confondus, personne n'a fait mieux. Seule Martina Navratilova avait déjà enlevé à douze reprises un seul et même tournoi. C'était à Chicago, entre 1978 et 1992. Nadal égale donc la légende américaine, mais lui accompli cet exploit dans le cadre d'un des quatre plus grands rendez-vous de la planète tennis.

Mais si jamais un champion n'a dominé un tournoi de cette envergure dans ces proportions, et s'il est d'abord le maître de le Porte d'Auteuil, Rafael Nadal n'est pas que l'homme d'un Majeur. Dimanche, il a aussi décroché le 18e titre du Grand Chelem de sa carrière. Mine de rien, le revoilà à nouveau dans les roues de Roger Federer. Le Suisse avait pris ses distances en janvier 2018 en atteignant la barre des 20 titres. Mais depuis, il n'a pas avancé quand Nadal, lui, a remporté les deux derniers Roland-Garros. Attention danger, à nouveau, donc, pour Federer.