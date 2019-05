Goffin a pris un set à Nadal, et c'est déjà un exploit

David Goffin n'est pas devenu le troisième homme à battre Rafael Nadal sur terre battue dans une rencontre en trois sets gagnants. Il s'en est fallu de beaucoup, le Belge s'étant incliné en quatre sets (6-1, 6-3, 4-6, 6-3). Robin Söderling et Novak Djokovic demeurent les seuls bourreaux du Majorquin dans ce contexte. C'était, dans les deux cas, à Roland-Garros, en 2009 et 2015. Mais Goffin a tout de même réussi à chaparder une manche et, mine de rien, cela relève déjà de l'exploit à ce stade du tournoi.

Depuis ses premiers pas à Roland-Garros, en 2005, Nadal est quasiment injouable en première semaine. Il disputait, vendredi, son 44e match porte d'Auteuil avant les huitièmes de finale. Pour une 44e victoire. Sur ces 44 rencontres, ils n'étaient jusqu'à ce jour que quatre à ne pas avoir été battus en trois sets secs par le maître des lieux. David Goffin intègre un club très fermé, désormais un club des cinq, que voici.

Edition Adversaire Tour Sets perdus Score 2006 Paul-Henri Mathieu 3e tour 1 5-7, 6-4, 6-4, 6-4 2011 John Isner 1er tour 2 6-4, 6-7, 6-7, 6-2, 6-4 2013 Daniel Brands 1er tour 1 4-6, 7-6, 6-4, 6-3 2013 Martin Klizan 2e tour 1 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 2019 David Goffin 3e tour 1 6-1, 6-3, 4-6, 6-3

Soit un total de six sets concédés en 44 matches. Rafael Nadal s'est imposé à 39 reprises en trois manches avant les huitièmes de finale à Roland-Garros. Au stade des 16es de finale, l'Espagnol n'avait été poussé au-delà du troisième set qu'à une seule reprise. C'était en 2006, face à Paul-Henri Mathieu, au terme d'un combat mémorable de près de cinq heures, pour ce qui demeure toujours à ce jour le plus long match de l'histoire du Grand Chelem en moins de cinq sets.