Un demi-frisson a parcouru le Suzanne-Lenglen. Demi, hein… Le temps du réglage et puis Juan-Martin Del Potro a remis la machine en marche. Face à Nicolas Jarry, 75e joueur mondial, l'Argentin s'est imposé en quatre sets et sans trop de soucis au final (3-6, 6-1, 6-2, 6-4) et 2h07 de jeu. Le demi-finaliste de l'an passé a fait prévaloir la logique.

Le premier set, lâché par l'Argentin, s'est résumé à une affaire d'opportunités. Jarry a saisi la seule qu'il a eue sur la mise en jeu de "Del Po", ce dernier n'étant pas capable d'en faire autant. Résultat 6-3 pour le Chilien. Tout est rentré dans l'ordre par la suite. Jarry a commencé à multiplier les fautes directes quand Del Potro a joué juste, simplement. Cela a suffi pour faire la différence et glaner les trois manches suivantes.

Quart de finaliste à Rome et auteur d’un combat de feu face à Novak Djokovic, Del Potro a connu un nouveau début d'année perturbé par les blessures et son genou droit, mais arrive à Roland sur une lancée positive. Pas encore de quoi avoir des certitudes. Mais de quoi être, quand même, rassuré et rassurant.