Le record de Federer ? "On ne peut pas être frustré parce que le voisin a une plus grande maison"

Deux titres du Grand Chelem les séparent désormais. Et jamais, ils n'ont été aussi proches l'un de l'autre. Mais deux titres du Grand Chelem, c'est peu et gigantesque à la fois. Et, en tout état de cause, ce rapproché n'empêchera pas Rafael Nadal de dormir. L'Espagnol, vainqueur dimanche de son 12e Roland-Garros et de son 18e Majeur au total, ne fait pas une fixette sur Roger Federer et ses 20 sacres en Grand Chelem. Cela n'a jamais été le cas. Et ce n'est pas maintenant que cela va commencer.

Vidéo - Nadal : "En 2005, c'était impossible de penser revenir ici en 2019" 02:25

Rafa est âgé de 33 ans. Le Suisse, tennisman le plus titré de l'histoire en Grand Chelem va sur ses 38 : pourquoi ne pas s'imaginer le rattraper un jour. Voire le dépasser ? Novak Djokovic 15 sacres en Grand Chelem au compteur et troisième homme de l'histoire, a déjà reconnu en faire un objectif. Rafael Nadal, non. Sa réussite personnelle ne lui a jamais donné envie d'aller regarder dans l'assiette de l'autre. Même si Federer et Djokovic l'ont poussé dans ses retranchements et imposé d'être meilleur. "Bien sûr que l'on s'est tous motivés et poussé (à être meilleurs), a-t-il confié, Coupe des Mousquetaires sous le nez. Mais j'ai raté ou laissé filer autour de quinze tournois du Grand Chelem durant ma carrière en raison de blessures diverses."

" Je parcours juste mon chemin "

Cela constitue-t-il un regret majeur ? "Pour être honnête, je ne me suis jamais plaint de ça et je n'ai tenté de savoir si j'allais rattraper Roger ou pas. Je ne suis pas trop inquiet par ça… Vous ne pouvez pas être constamment frustré parce que le voisin a une plus grosse maison que vous (sourire) ou une plus grosse télé, un plus grand jardin, a-t-il joliment imagé. Ce n'est pas comme cela que je vois la vie. Je fais juste mon chemin. Et je suis juste heureux de ce qui m'arrive."

"Si, d'ici la fin de ma carrière, je peux encore gagner quelques Grands Chelems de plus et me rapprocher de Roger, ce sera incroyable. Si ce n'est pas le cas ? Eh bien, ça restera incroyable." Après la leçon de tennis, la leçon d'humilité. Jamais superflue. Rendez-vous à Wimbledon pour la suite.