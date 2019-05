"Au cimetière de la gloire, il n'y a pas de concession à perpétuité", disait Labiche. Celle de Michael Chang fut comme tant d'autres, éphémère. Le temps d'une quinzaine, pas plus. Elle fut pourtant extraordinairement précoce.

En 130 années d'histoire du tennis, il demeure le plus jeune joueur à jamais avoir remporté un tournoi du Grand Chelem. Son sacre à Roland-Garros reste paradoxalement le seul de sa carrière. Il y a là une anomalie, sans que l'on sache bien où elle se situe : dans son triomphe parisien à 17 ans, ou dans le fait qu'il n'eut jamais de petit frère.

En dépit de son caractère unique, la victoire de Michael Chang à Paris en 1989 a pourtant suffi à lui prodiguer une part d'éternité. Il y a son jeune âge, sans doute. Mais cela vaut davantage pour le Guinness Book que pour la boite à souvenirs. Non, Chang 1989, c'est autre chose. Quelque chose proche du surréalisme. Hors des normes établies.

Son ancrage à la postérité tient au personnage, jeune, différent, profondément religieux, malicieux dans son expression tennistique, et au scénario de cette pièce de théâtre en sept actes, dont les derniers produisirent plusieurs crescendos émotionnels, le sommet étant atteint lors d'un des matches les plus célèbres de l'histoire du Grand Chelem. Chang-Lendl, ou la transposition presque parfaite du mythe de David et Goliath sur une scène sportive.

Chang 1989, c’est, pour ceux qui sont assez vieux pour l'avoir vécu, une foule d'instantanées et de souvenirs. Des images et des mots. Un service à la cuillère. Un bonhomme qui s'approche de la ligne de service. Des crampes et des larmes. Enrico Macias qui se prend la tête dans les mains. Un certain Luigi, aussi.

Il y a aussi, il y a enfin, un contexte. Celui du bicentenaire de la révolution française, approchant à grands pas. Celui d'une autre révolution qui couvait à des milliers de kilomètres de la porte d'Auteuil, à Pékin, dans cette Chine que les Chang avaient quittée dans les années 60 pour émigrer aux Etats-Unis, mais à laquelle le jeune Michael se sentait lié.

A Paris, le temps d'une quinzaine, il déclencha sa propre révolution. Comme souvent, l'euphorie de celle-ci passée, la suite sera moins enivrante. Mais comme toujours, elle laissera une trace indélébile. Chang 1989, c'est bien, en matière de souvenirs, une concession à perpétuité.

Michael Chang avec Jean Borotra et René Lacoste.Getty Images

I - Un (gamin) Américain à Paris

Précoce. Même retraité depuis des lustres, même à l'approche de la cinquantaine, le terme reste accolé à la carrière de Michael Chang. Aujourd'hui encore, il détient bon nombre de records du tennis débutant par "Le plus jeune joueur à...", "Le plus jeune vainqueur de..." Des records toujours pas battus. Peut-être imbattables, pour certains. Chang, ou l'éternelle jeunesse face à l'Histoire.

Avant même le triomphe à Roland-Garros qui scellera sa place dans le gotha du tennis en même temps qu'il figera sa carrière, l'Américain a multiplié les actes de précocité. Très tôt, il a tout accompli plus vite que les autres.

Personne ne peut mieux témoigner de l'ascension fulgurante du jeune Chang qu'Arnaud Deleval. Cet étudiant français a 22 ans quand il débarque en 1987 aux Etats-Unis, au Chapman College, une université basée à côté d'Anaheim, dans la banlieue de Los Angeles. Il se trouve qu'il taquine la balle, et plutôt très bien. Son niveau de jeu est son sésame pour intégrer la fac californienne.

"J'étais N°31 français, nous dit-il (il sera classé aux alentours de la 600e place au classement ATP en 1988).Le coach de notre équipe universitaire était très lié à la famille Chang, basée non loin de là, à Encinitas. Alors il dit aux Chang 'il y a un Français qui vient d'arriver, ce serait bien que tu joues avec lui'." Le début d'une drôle d'aventure. De la Californie à la Porte d'Auteuil, Arnaud Deleval sera le fil rouge de la marche triomphale de Michael Chang. Sportivement et humainement : "Je jouais tous les jours avec lui. Il n'y a pas un jour où on ne jouait pas ensemble. J'ai été intégré à la famille."

Michael Chang en 1988.Getty Images

Quand il croise pour la première fois celui qui va devenir son sparring-partner attitré, Chang a tout juste 15 ans. Le tennis américain, c'est encore McEnroe et Connors. La relève couve, mais personne n'attend une éclosion imminente. Surtout pas du plus jeune membre de la nouvelle génération. Tout le monde se focalise alors surtout sur Andre Agassi, le kid de Vegas, déjà bien installé dans le Top 100 quand Chang inscrit ses tous premiers points ATP, en août 1987.

Dans la foulée, Michael bénéficie d'une wild-card pour l'US Open. Ce sera son premier coup d'éclat. Au 1er tour, il bat Paul McNamee. Le vétéran australien est certes en nette perte de vitesse, mais Chang devient le plus jeune joueur à remporter un match à l'US Open. Il l'est toujours, trente-deux ans après. Le début d'une folle course aux records :

. 10 Octobre 1987 : plus jeune joueur à atteindre les demi-finales d'un tournoi professionnel, à Scottsdale.

. 19 octobre 1987 : plus jeune membre de l'histoire du Top 200, à 15 ans, 7 mois, et 26 jours.

. 6 juin 1988 : plus jeune membre de l'histoire du Top 100, à 16 ans, 3 mois et 13 jours.

. 4 septembre 1988 : A 16 ans et demi, il atteint pour la première fois les huitièmes de finale à l'US Open.

. 2 octobre 1988 : vainqueur de son premier tournoi, à San Francisco, à 16 ans et 7 mois (seul Aaron Krickstein a fait mieux).

A la fin de l'année 1988, Michael Chang est 30e mondial. Sa première année chez les pros n'a pas été vaine. Pourtant, il avait hésité à franchir le pas. Son choix fut d'abord économique, comme nous l'explique Arnaud Deleval : "il est passé pro très jeune parce que, quand il gagnait un 200 000 dollars, comme il avait encore un statut amateur, il ne touchait pas les sous. Il disait 'ça commence à faire un peu d'argent que je laisse de côté'."

Printemps 1988 : la famille Chang en toute détente.Getty Images

Moins de six mois plus tard, le rookie du circuit a encore grandi. A défaut de coup d'éclat, il gagne en constance, et dispute deux demi-finales et deux autres quarts, dont un à Indian Wells, où il s'est payé le luxe de balayer un certain Stefan Edberg (6-2, 6-3). Chang-Edberg, ce sera d’ailleurs une des histoires de l'année…

Juste avant Roland-Garros, juste après son 17e anniversaire, il a intégré pour la première fois le Top 20. Ce nouveau statut ne l'installe pas pour autant parmi les prétendants, ni même dans la cohorte des outsiders dans la course au titre à Roland-Garros. Personne ne mise un dollar sur lui pour aller au bout. Pas même son entraîneur, José Higueras. Jeune retraité, l'Espagnol a été un des meilleurs spécialistes de terre battue au début des années 80, se hissant dans le dernier carré à Roland-Garros en 1982 et 1983. Contacté par Carl, le père de Michael Chang, il prend le fiston sous sa coupe dès 1988.

S'il décèle le potentiel, Higueras juge que son protégé a besoin de temps, notamment sur ocre. "Il n'avait jamais joué sur terre quand je l'ai vu la première fois, raconte-t-il. Il avait 16 ans et aucune expérience de la surface, mais son jeu et ses qualités convenaient bien. Je n'avais pas là un joueur très costaud, mais il était très mobile, il défendait bien et surtout comprenait le jeu sur terre battue. Mais je ne l'imaginais évidemment pas capable de gagner Roland-Garros cette année-là."

José Higueras, le coach de Michael Chang depuis 1988.Getty Images

Un scepticisme relaté par Chang lui-même dans son autobiographie, "Holding Serves", sortie 2005. En arrivant à Paris, Michael demande à Higueras s'il peut s'imposer à Paris. "Je pense que tu auras ta chance dans les années qui viennent, mais pas cette année, répond le technicien andalou. En étant réaliste, je ne crois pas que tu puisses gagner Roland-Garros cette année. Mais ce n'est pas la fin du monde. Tu auras ta chance plus tard." Chang ne relève pas. On ne contredit pas son coach quand on a 17 ans et qu'on a été éduqué comme lui. Mais au fond de lui, Michael est étonné de cette forme défiance, quand bien même elle aurait les atours de la sagesse.

Arnaud Deleval se souvient de la force de conviction de son jeune camarade. "Quand Roland-Garros a débuté en 1989, personne ne voyait Michael en candidat au titre, nous avoue-t-il. Je me souviens qu'il était très en forme. Physiquement, il courait partout, il prenait la balle super tôt. Mais de là à gagner... Lui, en revanche, était venu pour gagner. Il y croyait plus que nous. Pour Michael, c'était 'j'ai deux jambes, deux bras, une tête, et celui qui est en face, il est pareil.' Il avait cette forme de confiance et d'inconscience que peuvent avoir les jeunes."

"J'avais 17 ans et aucune raison valable de penser que je pouvais gagner Roland-Garros, concède l'Américain, mais quelque chose en moi me faisait sentir que quelque chose de spécial allait se passer à Paris." Spécial, oui. Le mot allait s'avérer juste.

Michael Chang à Roland-Garros en 1989.Getty Images

II - De Big Mac à Pistol Pete

26 mai 1989. Il fait parler, ce tirage au sort. Complètement bouché en haut, totalement ouvert en bas. La partie supérieure du tableau masculin regroupe la quasi-totalité des favoris et des spécialistes. A commencer par Ivan Lendl et Mats Wilander, têtes de série 1 et 4. Le Tchécoslovaque et le Suédois sont les tauliers de Roland-Garros. Depuis 1982, ils ont remporté six des sept dernières éditions. Seule celle de 1983, chapardée par Yannick Noah (en battant Lendl et Wilander), leur a échappé.

Il y a toujours eu au moins Wilander ou Lendl, parfois les deux, en finale, de 1981 à 1988. Les voir dans la même moitié de tableau, quand Stefan Edberg et Boris Becker, les purs attaquants, rigolent déjà en bas d'éviter les deux gloutons de l'ocre, constitue la grande affaire de ce tirage au sort. Une première depuis cinq ans. D'autant que, en dehors de Lendl et Wilander, on retrouve également dans les parages Yannick Noah, certes sur le déclin, ou Andre Agassi, grande révélation de l'édition précédente.

Dans ce contexte miné, Michael Chang passe totalement inaperçu. L'observateur avisé, comme le spectateur basique, s'excite sur la potentielle demi-finale Lendl-Wilander, voire le huitième entre le Suédois et Noah, épisode IV annoncé de leurs joutes parisiennes. Mais Chang...

A SUIVRE MARDI...

Roland-Garros 1985 : Mats Wilander bat Ivan Lendl en finale.Getty Images

