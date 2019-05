Nadal et Djoko en piste, les papys frenchies aussi : tout savoir sur la journée de lundi

Le match à suivre : Djokovic – Hurcacz

Stoppé en quarts de finale ces deux dernières années, Novak Djokovic vise évidemment bien plus haut en 2019. Le Serbe déboule à Paris fort de son statut de numéro un mondial et surtout de ses victoires dans les trois derniers Majeurs. Mais à Paris, il ne devra pas avoir de retard à l'allumage. Il a hérité d'un premier tour potentiellement compliqué avec Hubert Hurkacz. Le Polonais est un des joueurs ayant le plus progressé ces douze derniers mois. Bien installé dans le Top 50, il a notamment signé des victoires contre Thiem, Nishikori, Pouille ou Shapovalov cette saison.

Son tennis n'a rien d'affriolant, mais il est terriblement solide, dans le sillage d'une combinaison classique mais efficace première balle - coup droit. Avec ces deux armes, Hurkacz peut chahuter pas mal de monde. Mais Djokovic, c'est évidemment un calibre bien supérieur. Peut-être trop pour le protégé de Craig Boynton, qui devra appréhender le contexte du court Philippe-Chatrier. Mais s'il se libère, sans aller jusqu'à l'exploit, il peut offrir une opposition intéressante au Djoker.

Vidéo - "Nadal n'a pas beaucoup de marge sur Djokovic" 02:36

On a aussi hâte de voir...

Rafa, évidemment ! Même si c'est face au qualifié allemand Yannick Hanfmann (à qui l'on souhaite bien du courage), on est ravi de voir Nadal faire ses premiers pas vers une possible douzième conquête de la Coupe des Mousquetaires.

Il a triomphé à Lyon, ce qui ne le rend pas moins imprévisible pour autant. Lui, c'est Benoit Paire et il lance sa quinzaine sur le 14 au cœur de la journée. Ce sera une première face à Marius Copil.

Sa grande sœur est tombée dimanche. Serena Williams espère ne pas connaitre même épilogue, lundi. Mais elle part dans l'inconnu : l'Américaine, adversaire de Vitalia Diatchenko, n'a disputé qu'un match sur terre battue depuis le dernier Roland.

Trois stats à avoir en tête

2. Daniil Medvedev affronte Pierre-Hugues Herbert au 1er tour lundi. Roland-Garros est le seul tournoi du Grand Chelem où il n'a encore jamais gagné un match. Et lors de ses deux premières participations, il a cédé d'entrée… contre un joueur français : Bonzi en 2017 et Pouille l'an passé. Raison de plus pour se méfier. "Ah oui, j'avais oublié ça, c'est vrai, merci de me le rappeler", a-t-il souri quand on le lui a signalé.

3. Le nombre de sets perdus par Rafael Nadal au premier tour de Roland-Garros. En treize rencontres. Deux face à John Isner en 2010, pour un de ses deux matches en cinq sets dans sa carrière parisienne, et un autre face à Daniel Brands en 2013. Ce qui ne l'avait d'ailleurs pas empêché d'aller au bout lors de ces deux éditions.

3 (bis). Elle ne part pas favorite face à Kiki Bertens, tête de série numéro 4 du tournoi. Mais si elle veut se donner un peu de baume au cœur, Pauline Parmentier (66e mondiale) peut se dire qu'elle est invaincue face à la Belge. Certes, leurs trois confrontations remontent à une époque révolue (ndlr : la dernière en 2016). Mais quand même !

On se demande…

Ce que les "vieux" Bleus ont dans le réservoir. Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet débutent tous deux face à un Allemand (Gojowczyk et M.Zverev). Mais alors qu'ils pèsent à eux deux deux demies et deux quarts à Paris, le Manceau et le Biterrois apparaissent un peu au bout du rouleau physiquement.

Combien de jeux Yannick Hanfmann va-t-il prendre à Rafael Nadal ?

Le Philippe-Chatrier sera-t-il plus rempli que dimanche ? Lors du premier jour des Internationaux de France, le court principal de Roland a mené deux vies bien distinctes. L'une, avec Federer. L'autre, avant et après. Demain, avec notamment Nadal, Djoko et Serena, ça devrait sonner moins creux. Enfin, on espère…

Le point météo

Nuages le matin, puis alternance de nuages et d'éclaircies l'après-midi. Pas de pluie annoncée. Température maximale : 21 degrés.

LAURENT VERGNE ET MAXIME DUPUIS