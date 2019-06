Pat Cash : "J’ai croisé Thiem, il ne sait toujours pas pourquoi ils ont interrompu le match"

La nuit porte conseil. Mais n’apporte pas toujours des réponses. Ce samedi, Dominic Thiem et Novak Djokovic ont repris leur combat entamé vendredi dans le vent et interrompu par la pluie. Brièvement pensait-on puisque la météo semblait dessiner une tendance plus positive en fin de journée. Finalement, sur les coups de 18h25, après avoir dans un premier temps annoncé une reprise des hostilités, le tournoi a décidé de suspendre la rencontre et décaler la fin en ce samedi midi.

Si l’attitude de Novak Djokovic a fait parler, à tort ou à raison, on ne connaissait pas encore le sentiment de l’Autrichien dans l’affaire. C’est finalement Pat Cash, consultant pour Eurosport UK, qui a en a apporté la réponse dans une confession faite en début de matinée.

"J’étais dans les vestiaires et comme les mecs le font, j’étais debout à l’urinoir, a d’abord détaillé l’Australien dans son style habituel. Dominic Thiem s’est pointé derrière moi. Je lui ai dit :’Tu es le mec à qui je dois demander : pourquoi vous avez arrêté la rencontre hier ?’. Il m’a répondu : ‘Je ne sais pas. Je n’ai aucune idée de la raison de l’interruption’. C’était ce matin et il ne savait toujours pas pourquoi ils ont interrompu le match".