Yannick Hanfmann avait eu droit à six jeux au premier tour. Son compatriote Maden, lui aussi qualifié et lui aussi prénommé Yannick, a fait un tout petit peu mieux puisqu'il a gagné sept jeux. Avec un certain sens de la progression. Un dans le premier set, deux dans le deuxième, quatre dans le troisième. Pas de quoi perturber l'homme aux onze titres à Roland. Rafael Nadal s'est imposé sans sourciller (6-1, 6-2, 6-4) et rallie, comme prévu, le troisième tour des Internationaux de France, où il défiera le Belge David Goffin.

Durant trois sets, Rafael Nadal a déroulé sans en rajouter. Le Majorquin a réussi une bonne pelletée de points gagnants (43) face à un adversaire qui a fait de son mieux pour allonger les débats. Et qui a fini par y parvenir au coeur d'une dernière manche qui a duré un peu plus que prévue. Parce que Maden a pris deux fois le service de l'Ibère, qui lui a répondu par trois breaks de suite dans un set sans tête mais qui a fini par tomber dans l'escarcelle du roi des lieux, Rafa.

Après le Philippe-Chatrier lundi, le Suzanne-Lenglen aura droit à sa dose de Nadal qui n'y a jamais perdu. A Roland, l'Espagnol en est désormais à 88 victoires pour 2 défaites. Série en cours et loin d'être terminée.