Roger Federer continue son sans-faute à Roland Garros. Le Suisse a dépassé la barre des deux heures de jeu pour la première fois de la quinzaine, mais il n'a toujours pas lâché le moindre set, après sa victoire face au jeune et talentueux Casper Ruud (6-3, 6-1, 7-6). Si le Suisse a démarré la partie en trombe, il a été plus inconstant en fin de match, et s'est imposé à l'expérience, en se montrant intraitable sur les points décisifs.

Pour son premier troisième tour en Grand Chelem, Ruud n'a pas pu faire grand chose face au Suisse, mais il l'a quand même fait douter sur la fin. Son manque d'expérience à ce niveau s'est néanmoins trop fait sentir en début de partie pour qu'il puisse espérer titiller l'homme qui disputait son 400e match en Grand Chelem (345 victoires). Intraitable sur sa mise en jeu (77% de premières balles dans le premier set), Federer a rapidement fait respecter sa loi.

Plus d'informations à suivre...