Federer sera à nouveau à Roland en 2020

Vous reprendrez bien une dose parisienne de Federer ? Ça tombe bien, le Suisse a indiqué dans un entretien accordé à CNN qu’il participerait bien à Roland-Garros en 2020. Un an après avoir atteint les demi-finales et chuté face à Rafael Nadal pour son retour sur la terre battue de la porte d’Auteuil après quatre ans d’absence, le Maestro regoûtera aux joies des Internationaux de France. Pour le plus grand plaisir du public français.

Sur la chaîne américaine, le Maestro âgé de 38 ans a levé le voile sur son programme pour l’an prochain. "Je jouerai Roland-Garros", a-t-il fait savoir à la journaliste Christina Macfarlane. "Je ne jouerai probablement pas beaucoup avant, j’ai besoin de temps pour ma famille, de vacances, de faire une pause, surtout si je dispute les Jeux Olympiques. Je jouerai probablement Roland, Halle, Wimbledon, les Jeux et peut-être Cincinnati après, puis l’US Open."

Au printemps dernier, Federer s'était aligné à Madrid puis à Rome avant Roland-Garros. Il pourrait donc cette fois limiter sa préparation à un seul tournoi. Mais sous réserve de blessure, sa 19e participation à Roland est elle bien actée. Difficile de ne pas se réjouir à l’idée de revoir le lauréat de l’édition 2009 sur l’ocre parisien. Au printemps dernier, le G.O.A.T. y avait rappelé qu’il y était encore des plus compétitifs. Il n’y a pas de raison que ça change, douze mois plus tard.