Rafael Nadal ira se coucher vendredi soir sans connaitre l'identité de son adversaire pour ce qui sera sa 12e finale à Roland-Garros. La seconde demi-finale entre Novak Djokovic et Dominic Thiem a en effet été reportée à samedi. Une décision annoncée peu avant 18h30 par les organisateurs. Les deux hommes étaient à égalité une manche partout (6-2 Thiem, 6-3 Djokovic) mais le numéro un mondial était mené 3-1 dans le troisième set. La rencontre reprendra samedi à midi, en amont de la finale dames dont le coup d'envoi est prévu à 15 heures.

Impérial depuis le début de la quinzaine puisqu'il était le seul des quatre demi-finalistes à ne pas avoir concédé la moindre manche dans ce tournoi, Djokovic a trouvé à qui parler vendredi sur le Chatrier. Bousculé par Dominic Thiem, le Serbe a concédé le premier set en moins d'une demi-heure. Visiblement agacé par les conditions (il a tenté de faire arrêter le match, en vain), au moins aussi venteuses et délicates que lors de la première demi-finale entre Nadal et Federer, le Djoker a multiplié les fautes dans ce début de rencontre. Breaké une fois, puis deux, il s'est vite retrouvé en difficulté.

La drôle d'interruption

Drôle de match, sans véritable rythme, qui plus est haché par plusieurs interruptions. La première a remis quelque peu les idées en place de Djokovic. A 4-3 en sa faveur dans le deuxième set, il a pour la première fois réussi à mettre son adversaire sous pression. Ce fut payant, tout de suite : son unique balle de break de l'après-midi lui a permis de prendre le service de Dominic Thiem, avant de claquer deux aces et un revers gagnant dans le jeu suivant pour plier la manche dans la foulée.

Pour autant, ce n'était pas du grand Djokovic, loin de là. Même le fait d'avoir remis les pendules à l'heure au score n'a pas suffi à enrayer la dynamique autrichienne. Dans ce qui restera comme le dernier jeu disputé sur le Chatrier ce 7 juin, Dominic Thiem a breaké une nouvelle fois le numéro un mondial pour mener 3-1. La pluie s'est alors à nouveau invitée sur Roland-Garros, renvoyant les deux joueurs aux vestiaires. Provisoirement, pensait-on.

Dans un premier temps, la reprise du jeu a été annoncée par les organisateurs pour 18h15. Il s'était alors arrêté de pleuvoir depuis plus d'un quart d'heure. Mais le jeu n'a pas repris et, à 18h25, alors que le ciel s'était dégagé, et que le retour de la pluie n'était pas prévu par Météo France dans l'heure suivante, les deux joueurs ont pourtant été renvoyés pour de bon à l'hôtel. Novak Djokovic, informé par la direction du tournoi, avait d'ailleurs quitté Roland-Garros avant même l'officialisation du report définitif du match. Une chose est sûre, le patron du circuit devra montre run autre visage samedi s'il veut s'en sortir et s'offrir une 5e finale Porte d'Auteuil.