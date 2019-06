Une sensation a eu raison d'une autre sensation. Marketa Vondrousova disputera à Roland-Garros la première finale en Grand Chelem de la sa carrière. Agée de 19 ans, la Tchèque est venue à bout de la Britannique Johanna Konta. Konta n'avait jamais gagné un match sur les courts de la Porte d'Auteuil avant cette édition 2019 du tournoi. Elle est finalement tombée aux portes de la finale, battue par l'étonnante Vondrousova qui, elle, avait en guise de référence un petit huitième de finale à l'US Open l'été dernier. Les nerfs solides, la 38e mondiale s’est imposée en deux sets (7-5, 7-6).

Vondrousova devient la première joueuse de moins de 20 ans à atteindre une finale de Grand Chelem depuis dix ans (Caroline Wozniacki en 2009 à l'US Open). Elle défiera Ashleigh Barty, qui est venue à bout d'Amanda Anisimova (6-7, 6-3, 6-3). "C'était vraiment très dur, je suis contente d'avoir su garder mon sang-froid. Je suis trop heureuse de ce qui arrive", s'est réjouie Vondrousova après son sixième match de la quinzaine. Sixième match et toujours pas un set de perdu.

Vondrousova fut la première à céder sa mise en jeu vendredi sur le court Simonne-Mathieu, réquisitionné en raison de l'embouteillage de demies du jour. Mais la Tchèque ne s'est pas démontée et a vite repris sa mise en jeu. Ce premier set se résuma d'ailleurs par une litanie de services volés, jusqu'au dernier dans le douzième jeu par la Tchèque (7-5). Dans la seconde manche, Vondrousova a couru après le score durant l'essentiel du set, avant de revenir sur sur le fil, à 5-5. Elle a ensuite largement dominé le tie break (7-2) et s'est envolée pour une première grande finale. Ce sera samedi. Et personne ne l'avait vue venir.