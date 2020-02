Quand reverra-t-on Andy Murray sur les courts ? Touché au bassin, l’Écossais a dû renoncer à lancer sa saison en Australie, puis s’est retiré des tournois de Montpellier et Rotterdam. Mais pas d’inquiétude, la hanche n’est pas concernée et on devrait bientôt le revoir sur les courts. Quel sera alors son programme de reprise ? L’ex-champion espagnol Alex Corretja, qui a fait partie de son équipe entre 2008 et 2011, a sa petite idée.

Dans des propos rapportés par nos confrères britanniques de Sky Sports, Corretja prodigue ses conseils à Murray dont il sait la passion pour Wimbledon. "Roland-Garros, c’est très exigeant physiquement. Et même s’il n’y joue que trois matches, ils peuvent durer quatre ou cinq sets et en les gagnant, Andy ne serait qu’en huitièmes de finale, et ça ne l’intéresse pas. Peut-être qu’il devrait se dire : ‘OK, je reste à la maison, à Londres et je m’entraîne, juste pour être prêt pour le Queen’s (tournoi de préparation à Wimbledon).’"

Vidéo - Pin: "Personne ne pouvait prédire un tel retour si vite pour Murray" 04:48

La terre battue comme préparation à Wimbledon

A entendre l’Espagnol, Murray ne devrait renouer avec le défi des cinq sets qu’à Londres. Mais de là à faire l’impasse totale sur la saison sur terre battue, il y a un pas que Corretja n’incite pas l’Écossais à franchir. "S’il le fait, la coupure sera trop longue. Le gazon ne dure que trois semaines, donc ce sera difficile de retrouver le rythme et des sensations. Il doit se dire que les matches qui l’attendent sur terre sont la meilleure préparation possible pour Wimbledon. Plus il jouera, mieux ce sera, mais il ne doit pas trop en faire non plus pour ne pas être cuit."

Depuis sa renaissance et son titre à Anvers en octobre, Murray n’a joué qu’un match en simple lors de la phase finale de la Coupe Davis (18-24 novembre). Il s’est alors blessé à l’aine puis au bassin et n’a toujours pas repris la compétition. "Je vais écouter mon corps et revenir sur le court quand ce sera le bon moment. Je ne veux pas me précipiter et fixer un calendrier à ma récupération", a confié l’ancien numéro 1 mondial voici quelques semaines.