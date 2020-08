Après l'US Open, Kyrgios prêt à zapper Roland : "La chance que je joue en Europe est très mince"

ROLAND-GARROS : Dans un entretien accordé à la télévision australienne, Nick Kyrgios, qui a déjà annoncé qu'il ne se rendrait pas à l'US Open, estime que la chance de le voir jouer en Europe cette saison est "entre mince et nulle". Le 40e mondial ne devrait donc pas disputer Roland-Garros.

Une chose est sûre : les actes de Nick Kyrgios ne sont pas contradictoires. L'Australien, très inquiet vis-à-vis de la situation sanitaire dans le monde, n'a pas cessé de critiquer certains comportements depuis la reprise de la saison, et notamment ceux des joueurs présents à l'Adria Tour en juin. Dimanche, Kyrgios a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il ne disputerait pas à l'US Open cette année : "Je ne jouerai pas cette année à l'US Open. Cela me fait mal au fond... Mais je fais cela pour les gens, pour mes Australiens, pour les centaines de milliers d'Américains qui ont perdu la vie, pour vous tous."

US Open Nadal, Federer, Monfils, Wawrinka out : Vers un US Open au rabais ? IL Y A 18 HEURES

Mais le 40e mondial ne devrait pas s'arrêter là. Interrogé par la télévision australienne, Kyrgios a annoncé que ses chances de le voir disputer Roland-Garros étaient infimes. " La chance que je joue en Europe est très mince. Entre mince et nulle pour être honnête" a affirmé le joueur. Avant de se projeter encore plus loin et sur l'Open d'Australie 2021 : "J'ai entendu à la radio qu'il y avait eu 700 nouveaux cas aujourd'hui, on atteint de nouveaux sommets en matière de décès. Je ne suis pas sûr que l'Open d'Australie aura lieu." Les fans de Kyrgios devront attendre avant de le retrouver sur un court...

Roland-Garros Pour Roland, Nadal laisse planer le doute : " On verra quelle est la situation en Europe" IL Y A UN JOUR