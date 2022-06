Casper Ruud sera l'adversaire de Rafael Nadal pour la finale de Roland Garros 2022 ! Au terme de 2h55 d'un âpre combat et d'une victoire en quatre sets contre Marin Cilic (3-6, 6-4, 6-2, 6-2), la tête de série numéro 8 s'est qualifiée pour sa première finale de Grand Chelem dans sa jeune carrière. À 23 ans, Ruud devient aussi le premier Norvégien à jouer une finale aux Internationaux de France. Même si Nadal n'a jamais perdu à Porte d'Auteuil en treize finales, Ruud et son sang froid aura bel et bien le droit de déjouer les pronostics.

