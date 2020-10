Elle est née en Belgique

Fiona Ferro est française, mais elle est née en Belgique, d'une mère belge et d'un père franco-italien. Les quatre enfants de Catherine et Fabrizio Ferro portent d'ailleurs des prénoms qui sentent bon la Botte : Fiona, donc, et ses trois frères, Paolo, Flavio et Gianni. Elle a vu le jour le 14 mars 1997 à Libramont-Chevigny, près de Bastogne, terre bien connue des amoureux du cyclisme. Ses parents tenaient alors un restaurant en Belgique avant d'ouvrir une trattoria, dans le sud de la France, à Valbonnes, qu’ils n’ont plus quitté.

Elle a tout dévasté chez les jeunes

Fiona Ferro a débuté le tennis à 7 ans pour suivre les traces de ses deux frères ainés. Un bon choix. Très vite, la jeune fille émerge parmi les meilleures de sa catégorie d'âge et, dès la pré-adolescence, elle devient la numéro un tricolore : sacrée championne de France des 12-13, elle récidive en cadets (15-16 ans) puis chez les juniors (17-18 ans). Cette domination lui vaut de débuter sur le circuit principal dès 2014, lors du tournoi de Strasbourg, avant de découvrir une scène bien plus grande encore, une semaine plus tard...

Elle a débuté à Roland-Garros à 17 ans

Printemps 2014. Fiona Ferro vient de fêter ses 17 ans quand elle reçoit un cadeau de Noël avant (ou après) l'heure : la FFT lui offre une wild-card pour Roland-Garros. Pas pour les qualifications mais dans le grand tableau. Elle est alors 417e au classement WTA et doit affronter dès le 1er tour l'Allemande Sabine Lisicki, 17e mondiale. Le 17 est le nombre porte-bonheur de la jeune Française, mais ça ne suffira pas. Elle s'incline logiquement en deux sets, mais sans démériter : 6-1, 7-5. Elle bénéficiera encore d'une invitation les deux années suivantes, s'inclinant à nouveau d'entrée.

Fiona Ferro à Roland-Garros en 2014. Crédit: Getty Images

Elle a connu une grosse période de stagnation

Après cette émergence précoce, elle a globalement progressé de façon assez constante, jusqu'à intégrer le Top 100 en 2019 puis le Top 50 cette année. Mais tout n'a pas été si linéaire. En 2017, l'année de ses 20 ans, elle connait une grosse période de doute. Panne totale de résultats, stagnation dans le jeu, elle va même reculer au classement, pour finir la saison au-delà de la 300e place, soit plus bas qu'en 2015. La vraie crise de croissance.

Une sale période qui, de son propre aveu, lui a forgé le caractère. Elle prend alors une décision radicale en quittant le cocon de Valbonne et l'entraîneur de ses années de formation, Pierre Bouteyre, pour intégrer le Centre national d'entraînement basé à Roland-Garros où Georges Goven et Stéphane Huet s'occupent d'elle. Dès 2018, elle repart de l'avant et achève l'année aux portes du Top 100 (102e).

Ne lui parlez pas de Wang Qiang

Fait assez improbable, la Française a été battu trois fois par la même joueuse en Grand Chelem en l'espace d'un an.

- Janvier 2019 : Au 1er tour de l'Open d'Australie, Fiona s'incline contre la Chinoise Wang Qiang.

- Août 2019 : Elle atteint pour la première fois le 3e tour d'un Grand Chelem, à l'US Open. Là, elle retrouve Wang Qiang et cède à nouveau.

- Janvier 2020 : Jamais deux sans trois. A Melbourne à nouveau, mais au 2e tour afin de varier les plaisirs, et un nouvel échec face à la Chinoise.

Sur ces trois matches, elle n'a pas pris un set. Au total, les deux joueuses ont croisé le fer à six reprises pour une seule victoire de la Française. Une vraie bête noire.

La terre, sa surface préférée

Fiona Ferro est une vraie terrienne. Elle a grandi dessus et, même aujourd'hui, c'est toujours sa surface favorite. Ce n'est pas un hasard si elle décroche son premier huitième de finale en Grand Chelem ici, à Roland-Garros. C'est aussi sur l'ocre qu'elle a décroché les deux premiers titres WTA de sa carrière, à Lausanne et Palerme. Vous voulez une dernière preuve ? C'est sur terre battue qu'elle a signé son unique victoire contre Wang Qiang ! A Strasbourg, en 2019.

Son entraîneur voit grand pour elle

Ancien coach et Lucas Pouille et Corentin Moutet, Emmanuel Planque s'apprêtait à quitter la fédération en fin d'année dernière quand une collaboration avec Fiona Ferro lui a été proposée. Sous sa houlette, la Française a clairement franchi un cap en 2020, décrochant son meilleur classement au mois d'août (44e). "Depuis que je travaille avec lui, confie-t-elle, je me suis professionnalisée sur pas mal de points, que ce soit l'alimentation, la récupération, la façon de jouer, plein de petits trucs comme ça." Planque croit en sa nouvelle protégée, au point de viser très, très haut pour elle. Le mois dernier, dans un entretien au quotidien L'Equipe, voici ce qu'il disait : "Fiona a le potentiel pour être dans le Top 5 mondial, parce que c'est une grosse bosseuse."

"C'est génial de voir le tennis que produit Fiona Ferro"

Elle reste sur une série de 18 victoires

C'est simple, Fiona Ferro n'a toujours pas perdu depuis le retour du tennis en compétition cet été après la longue pause imposée par le Covid-19. Elle a d'abord remporté les deux tournois de préparation organisés par la Fédération française de tennis en juillet, à Nice et Cannes, décroche le titre à Palerme an août, le deuxième de sa carrière après celui acquis à Lausanne en 2019, et enfin ses trois premiers tours passés Porte d'Auteuil. Soit une série de 18 succès. Même si tous ces matches ne figurent pas sur son bilan officiel, ils font un bien fou en termes de confiance.

Elle va devenir la nouvelle N°1 française

C'est désormais une certitude après la défaite de Caroline Garcia dimanche face à Elina Svitolina : quoi qu'il arrive, Fiona Ferro sera après Roland-Garros la joueuse française la mieux classée à la WTA, juste devant Garcia, qu'elle devance de deux petits points désormais. Pour la première fois de sa carrière, elle va donc se retrouver avec le statut de leader du tennis féminin tricolore. Même si elle s'incline contre Sofia Kenin en huitièmes de finale lundi, elle devrait flirter avec le Top 40 et sans doute décrocher son nouveau meilleur classement.

Fiona Ferro et Alizé Cornet après la finale du tournoi WTA de Lausanne 2019 Crédit: Getty Images

Elle n'a pas d'équipementier

C'est assez peu commun pour une joueuse du Top 50, et même assez consternant, mais la joueuse d'Emmanuel Planque n'a pas d'équipementier attitré. Elle se fournit elle-même en tenues pour apparaitre sur le court. L'intéressée relativise cependant ce qui sonne comme une anomalie : "Je me dis juste que c'est une question de temps avant que j'en aie un, qu'il faut que je joue encore mieux peut-être pour que les marques s'intéressent à moi. Après, je ne le vis pas forcément mal, j'ai de quoi m'habiller." Il serait quand même surprenant que la situation perdure après son parcours à Roland-Garros...

