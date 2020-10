Il l'a donc fait savoir, comme d'autres avant lui, après une rencontre qu'il a finalement perdue alors qu'il avait profité, dans un premier temps, des déboires physiques et tennistiques du Serbe.

Djokovic a grimacé et a dû s'employer : les temps forts de sa qualification

Malmené, agacé, inquiétant au service (40% de premières balles) lors de la première manche, "Nole" a trouvé un second souffle après avoir s'être fait manipuler le bras gauche et le cou. "S'il l'a fait, ça voulait dire qu'il était dans le dur, qu'il n'était pas à l'aise et que j'ai réussi à jouer à un haut niveau, a tenté de relativiser son adversaire. C'est pour ça qu'il était dans le doute."