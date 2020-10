Fiona Ferro n'avait plus d'essence dans le moteur. La Française a été logiquement éliminée de Roland-Garros, lundi soir, après un match décousu face à l'Américaine Sofia Kenin. Un gros cran au-dessus dans l'ensemble, la vainqueure du dernier Open d'Australie s'est imposée en trois manches (2-6, 6-2, 6-1) après moins de deux heures de jeu. On peut malheureusement le dire : il n'y a plus de Français à Roland-Garros.

Il n'y a pas de déception à avoir pour Ferro. La protégée d'Emmanuel Planque n'avait pas les armes physiques pour faire tomber l'Américaine. Obligée de courir après le score après la perte de la première manche, celle-ci a explosé en larmes après sa victoire tant elle avait entamé cette rencontre avec un chapelet de plomb sur elle. Très agressive pendant tout le match, elle a fini par faire plier la Tricolore, incapable de rivaliser dans les 2e et 3e manches.

Le match de Fiona Ferro s'est arrêté à 6-2, 1-1. Auteure d'un debreak au début de cette deuxième manche, la Française a concédé dans la foulée un nouveau break. Celui-ci a été le début de la fin pour elle puisqu'elle n'a plus marqué que deux jeux après. Lessivée physiquement, la 49e mondiale a commencé à moins bien se déplacer après une bonne heure de jeu et la cogneuse Kenin en a profité au maximum. C'est surtout la disparition du service de Ferro qui a permis à la tête de série n°4 du tournoi de faire très mal. Son aisance dans le petit jeu, lui a également permis de bien casser les jambes de son adversaire. Distillées avec précision et un timing choisi, ses amorties ont fait très mal.

Jabeur - Collins joué mardi

C'est dommage pour Ferro car sa première manche avait été de fort belle facture. Breakée d'entrée, et obligée de sauver une balle de double break, la Française avait entamé son 8e de finale de la plus mauvaise des manières. Le gain de ce premier jeu après une rude bataille l'a finalement libérée. Son coup d'accélérateur l'a ensuite envoyée sur orbite. Précise en revers, dans le court, la Française a ensuite enchaîné cinq jeux de rang pour empocher le premier acte. On ne le savait pas encore, mais c'était la dernière fois de ce Roland-Garros que Ferro nous offrait son plus beau tennis. Disparue des écrans radar à 2-1, Kenin a attendu son heure pour revenir dans le coup.

La 6e mondiale ne connaîtra son adversaire que mardi en milieu de journée ou en début d'après-midi. Le dernier 8e de finale du tableau féminin entre Ons Jabeur et Danielle Collins s'est arrêté après l'échauffement à cause d'une bien vilaine météo à Paris. Les deux joueuses joueront en premier mardi sur le Philippe-Chatrier qui devient officiellement le seul court du tournoi à accueillir les matches de simple. Il est bien utile ce toit quand même !

