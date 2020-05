Forget veut "accueillir le plus de monde possible" à Roland mais n'écarte pas le huis clos

ROLAND-GARROS - Dans un entretien accordé à Europe 1 samedi, Guy Forget s'est voulu résolument optimiste quant à la tenue de l'édition 2020 du Majeur parisien entre fin septembre et début octobre. S'il envisage toutes les options et se sait dépendant des directives des autorités, le directeur de Roland-Garros espère aussi accueillir du public.

Il s'était fait discret depuis la décision de la Fédération française de tennis (FFT) de reporter l'édition 2020 de Roland-Garros en mars dernier. Guy Forget, directeur du tournoi, a repris la parole samedi sur Europe 1 pour confirmer l'organisation du tournoi à l'automne prochain entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre. Alors que la FFT avait fait un choix unilatéral voici deux mois face à la pandémie de coronavirus, Forget l'assure, cette fois, toutes les instances du tennis collaborent étroitement à l'élaboration du calendrier de reprise en fin de saison.

Et concernant la date envisagée pour donner le coup d'envoi des hostilités du côté de la Porte d'Auteuil, Forget a confirmé que les débats se concentraient sur une semaine en particulier. "C’est un peu prématuré de l’annoncer maintenant, mais ça se fera entre le 20 et le 27 septembre", a-t-il indiqué. Car tout dépendra de la tenue ou non de l'US Open, dont les dates (31 août-13 septembre) sont pour le moment maintenues. "La ville de New York est encore plus touchée par le coronavirus que la France. Eux aussi ont de gros problèmes d’organisation, ils feront une annonce autour de la mi-juin pour dire comment l’US Open se présentera", a-t-il ajouté.

"Il faut être ambitieux et optimiste"

Quant à un éventuel huis clos à Roland-Garros, rien n'est acté. Et s'il ne peut l'écarter face à l'incertitude de l'évolution de la situation sanitaire, le directeur du tournoi espère bien "accueillir le plus de monde possible, puisque les fans veulent voir les meilleurs joueurs du monde." Suspendu aux décisions gouvernementales, Forget se veut néanmoins optimiste, après près de deux semaines de déconfinement. "Les signaux vont dans le bon sens, avec une réouverture des commerces. On peut penser que ce sera aussi le cas pour les restaurants et les bars dans les semaines à venir. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer dans un ou deux mois. (...) Il faut être ambitieux et optimiste. On espère que Roland-Garros aura lieu, et dans de bonnes conditions."

Plus que jamais, il est donc urgent d'attendre. Mais cette prise de parole, alors que le tournoi aurait dû commencer ce dimanche, est peut-être le signe d'un tournant. Du moins, c'est ce que tous les amateurs français de tennis sont en droit d'espérer.

