ROLAND-GARROS - Mercredi, Henri Leconte s'est positionné pour l'annulation pure et simple de l'édition 2020 des Internationaux de France. Selon lui, joueur à huis clos présente "aucun intérêt".

Henri Leconte, finaliste de Roland-Garros en 1988, a estimé mercredi qu'il valait mieux "annuler" le tournoi du Grand Chelem, reporté en septembre pour cause de coronavirus, que de le disputer à huis clos, un scénario envisagé par la Fédération française de tennis.

"Je pense que faire Roland-Garros à huis clos, ça n'a aucun intérêt. Un intérêt pour qui ? Pour les partenaires, certainement pas", a affirmé sur la chaîne L'Equipe. l'ancien champion français, vainqueur de l'épreuve en double en 1984 avec Yannick Noah.

Roland-Garros Marathons, Nadal, surprises : Votez pour le Roland-Garros que vous rêvez de voir sur Eurosport ! IL Y A 18 HEURES

"Pour les joueurs, ça va être difficile à gérer. C'est surtout une décision politique, la Fédération espère que dans quelques mois, on pourra peut-être jouer (dans des conditions normales) Roland-Garros (...) Mais le jouer à huis clos, non. Pour moi il vaut mieux annuler et repartir pour 2021 avec une vraie saison", a t-il poursuivi.

Play Icon WATCH Roland-Garros 2020 - Leconte : 'Il faut mieux annuler que jouer à huis clos" 00:01:58

Dans une récente interview au Journal du dimanche (JDD), le président de la FFT, Bernard Giudicelli, n'a pas exclu que Roland-Garros, reporté au 20 septembre en raison de la pandémie, puisse se dérouler à huis clos.

"On n'écarte aucune option. Ce serait se perdre en conjectures d'en privilégier une tant le manque de visibilité est réel", a déclaré M. Giudicelli. "Mais l'organiser à huis clos permettrait de faire tourner une partie du modèle économique, les droits télés et le partenariat. Ce n'est pas à négliger", a analysé le patron du tennis français.

Play Icon WATCH Coronavirus - Lepetit : "Une annulation de Roland-Garros serait une catastrophe'" 00:02:02

Roland-Garros Marathons, Nadal, surprises : Votez pour le Roland-Garros que vous rêvez de voir sur Eurosport ! IL Y A 18 HEURES

Play Icon