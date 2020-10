Sur le profil Twitter de Roger Federer, un tweet épinglé depuis le 28 janvier 2018 et un autre publié ce dimanche après-midi peu après 18h30 se répondent, l'un en-dessous de l'autre. Comme un clin d'œil.

Le premier, en standby depuis maintenant deux ans et neuf mois, date du 20e et à ce jour dernier titre en Grand Chelem du Suisse, lors de l'Open d'Australie 2018. Le second, lui, évoque un autre 20e titre majeur, celui de Rafael Nadal, conquis par l'Espagnol ce dimanche au terme d'une impressionnante démonstration de force en finale contre Novak Djokovic, balayé en trois manches.