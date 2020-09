C’était peut-être le plus bel espoir français dans ce Roland-Garros morose. L’espoir s’est déjà envolé. Ce mardi, Ugo Humbert a calé au premier tour du Majeur Parisien, malgré des résultats encourageants sur ocre récemment, battu par l'Australien Marc Polmans en quatre sets (6-2, 6-2, 3-6, 6-3).

Sur une terre-battue lourde et collante, le Français n’a jamais semblé rentrer dans son match, multipliant les mauvais choix et les fautes directes (45 au total). Sur un faux rythme, Humbert a rapidement laissé deux sets d’avance à son adversaire qui n’en demandait pas tant. Son réveil du 3e set n’aura finalement été que de courte durée puisque le lucky-loser Polmans a su saisir sa chance dans la quatrième manche pour s’offrir un ticket pour le 2e tour contre Christian Garin juste avant l’interruption de la pluie. Pour Humbert, et le tennis français, c’est un vrai coup dur…