Il n'aura donc pas joué de tournoi du Grand Chelem en 2020. Lucas Pouille a annoncé jeudi par communiqué qu'il ne jouerait pas Roland-Garros (27-11 octobre), après avoir déjà déclaré forfait pour l'US Open en raison d'une opération au coude droit. Gêné par cette blessure depuis plus d'un an, il n'a disputé qu'un match cette saison perdu début mars face à Noah Rubin lors du Challenger d'Indian Wells. De retour à l'entraînement, il espère toutefois retrouver la compétition avant la fin de l'année.

"Devoir renoncer à jouer Roland-Garros quand on est un joueur français, c’est un crève-coeur. Mais je dois être réaliste et raisonnable : la priorité est d’assurer la guérison totale de mon coude ainsi que la période nécessaire de préparation pour mon retour sur le circuit. Je souhaite à tout le monde le meilleur tournoi 2020 possible, et je suivrai bien entendu les résultats de la compétition !", a indiqué le Nordiste dans le communiqué. Une décision prise sous les conseils de l'équipe médicale qui le suit.