Duel épique, souvent improbable et finalement sous très haute tension sur le court numéro 14 entre Kiki Bertens et Sara Errani. La Néerlandaise a fini par s'imposer en trois sets et 3h11 de jeu (7-6 (7/5), 3-6, 9-7) pour se hisser au 3e tour. Elle revient de loin, puisqu'elle a même écarté une balle de match à 6 jeux à 5 dans la manche décisive.